Tv-tip: VRT trekt een nieuw blik ‘Dertigers’ open

Na vier seizoenen waren de Antwerpenaren die van Dertigers een populaire soap maakten min of meer uitgedertigd. Dus ofwel moest Eén ‘Veertigers’ spannend proberen te maken – veel geluk daarmee – ofwel een nieuw blik dertigers opentrekken. Het is dat laatste geworden.

‘Ik snap dat onze Dertigers met de vorige Dertigers zal worden vergeleken. Maar je zult snel merken dat de titel een van de weinige overeenkomsten met de vroegere reeks is. We hebben er onze eigen twist aan gegeven. Met nieuwe personages in een nieuwe regio. Laat ons wel hopen dat de mensen er evenveel kijkplezier aan beleven’, zegt Malik Mohammed, de beroepsdanser-acteur die acht jaar geleden So You Think You Can Dance won en al opdook in Spitsbroers en Déjà vu.

Hier speelt hij Marvin, die in de groene gordel rond Brussel aansluiting vindt bij een vriendengroep die in de Chiro een band voor het leven heeft opgebouwd. ‘Marvin werkt in een fietswinkel in Bever, maar vraag me niet om dat op de kaart aan te duiden’, lacht Mohammed. ‘Zonder Waze geraak ik daar niet.’

Het grote succes van Dertigers is volgens hem ‘dat het makkelijk meeleven is met de grote vragen en dilemma’s waarmee die leeftijdsgroep zowat overal ter wereld wordt geconfronteerd. Zelf heb ik dertig lang gezien als de leeftijd waarop je je leven op orde moet hebben of je hebt gefaald. Het leek zo oneindig ver weg. Maar toen werd ik dertig en voelde ik me nog steeds dezelfde. Dertig bleek lang niet zo oud als gedacht. (lacht) Dertigers zijn de nieuwe twintigers.’ De meeste levensvragen waarmee de personages worstelen, begrijpt hij. ‘Alleen het huisje-boompje-beestje waar Laura naar snakt, gaat aan mij voorbij. Aan een gesetteld leven ben ik nog niet toe.’