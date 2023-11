Tv-tip: Dankzij het nieuwe seizoen van ‘Snackmasters’ is Mathieu Terryn een koekenman geworden

‘Onze vriendschap gaat letterlijk door de maag’, aldus Bazart-zanger Mathieu Terryn, die samen met zijn goede vriend Bockie De Repper het nieuwe seizoen van Snackmasters presenteert, het VTM-programma waarin gerenommeerde koks binnen de 48 uur een bekende versnapering zo goed mogelijk trachten na te maken.

Iets zegt ons dat VTM niet lang nodig heeft gehad om jou te overtuigen.

Mathieu Terryn: Mijn tweede grote liefde is inderdaad alles wat je in een snackbar vindt, maar het was voor mij toch een stap buiten mijn muzikale comfortzone. Als artiest heb ik me daar lang voor afgeschermd, omdat het bepaalt hoe je wordt gepercipieerd. Sommige mensen zijn nu al meer geïnteresseerd in wat ik in mijn mond steek dan wat eruit komt. (lacht) Dat ik het programma samen met Bockie mocht doen, gaf de doorslag. We gaan evengoed in onze jogging naar een sterrenzaak als in kostuum naar de frituur.

De culinaire wereld wordt vaak een boys club genoemd. Dit seizoen dingt geen enkele vrouw mee naar de titel van Snackmaster.

Terryn: Vlaanderen telt heel wat straffe vrouwelijke chefs. Ik weet dat er namen op de lijst stonden die we graag in het programma hadden gezien, maar ik vrees dat het vooral agendaproblemen en praktische overwegingen waren die hebben gemaakt dat sommige vrouwelijke chefs jammer genoeg niet meer konden meedoen.

Onder meer de Big Mac, de Lucifer en het Pim’s-koekje worden aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. Welke snack heeft je het meest verbaasd?

Terryn: Het impressionantst was ons bezoek aan de fabriek van de Dinosauruskoeken. Een indrukwekkende machine met meerdere armen zorgt ervoor dat er steeds drie verschillende dinosaurussen in een verpakking zitten. Ik moet zeggen dat ik inmiddels weer een koekenman ben geworden, terwijl ik eigenlijk niet zo’n zoetbek ben. Of ik daar blij mee moet zijn, is een andere vraag.

Waag jij je zelf in de keuken?

Terryn: Mijn ‘kookboek’ Croquestar toont meteen mijn niveau aan. Ik trek mijn plan, maar geloof ook zeer sterk dat je soms dingen aan anderen moet overlaten die er beter in zijn. Eigenlijk eten wij ten huize Terryn-Wynants vrij saai. Na dit telefoontje loop ik naar de supermarkt om kip met groentjes te wokken. Op basis van mijn Instagram denken mensen vaak dat het hier altijd feest is. Wat andermaal aantoont dat je sociale media nooit mag geloven. (lacht)