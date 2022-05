Tiende Mol onthuld, na bewogen seizoen

Na een seizoen waarin de oorspronkelijke Mol afhaakte, is de vervang-Mol zondag bekendgemaakt.

Sven Pede uit Liedekerke heeft het tiende seizoen van het tv-programma ‘De Mol’ op Play4 gewonnen. De 30-jarige copywriter ontmaskerde de Kortrijkse Uma Vandemaele en gaat aan de haal met de groepspot, goed voor 26.390 euro.

Accountmanager Yens Wittebrouck is de verliezende finalist en blijft met lege handen achter.

De finale werd voor de eerste keer live gespeeld uitgezonden vanuit Paleis 12 in Brussel.

In de finale moesten de drie kandidaten als proef nog een act uitvoeren voor 10.000 toeschouwers. Daarna moesten ze nog vijf vragen van de eliminatietest invullen, Sven scoorde beter dan Yens en won.

Mentale gezondheid en andere tegenslag



In het tiende seizoen van ‘De Mol’ trokken de kandidaten naar de Canarische Eilanden. Uitzonderlijk begonnen elf kandidaten aan het seizoen. Jens Zutterman, die in het negende seizoen niet mee mocht op reis, werd opnieuw opgevist.

Het seizoen werd gekenmerkt door bijzonder veel tegenslag. De originele saboteur, Philippe Minguet, stapt in de vierde aflevering uit het programma. Zijn mentale gezondheid leed te hard onder de druk van de mol zijn. In aflevering 3 had kandidaat Nele Buys al opgegeven met een spierscheur. Anke Van Os moest ten slotte in aflevering zes opgeven nadat ze haar elleboog brak bij een bungeejump.

Play4 deed na de finale een nieuwe oproep voor kandidaten voor een nieuw seizoen.