Opnames van zesde seizoen van ‘The Crown’ stopgezet als eerbetoon aan overleden Queen Elizabeth

Het team achter de serie The Crown over de regeringsperiode en het leven van koningin Elizabeth II heeft besloten de opnames van het seizoen een tijdje te staken uit respect voor de vorstin die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed.

‘We gaan een pauze nemen uit respect,’ zei de schrijver van de Netflix-serie. Hij beschreef de serie als een ‘liefdesbrief aan de koningin’. Hij zei dat hij ‘niets toe te voegen’ had en vroeg om ‘stilte en respect’.

Sinds 2016 groeide de serie uit tot een populair item onder royaltyfans omdat men achter de schermen van het tumultueuze leven van de Britse koninklijke familie kan meevolgen wat er gebeurde sinds de troonsbestijging van koningin Elizabeth in 1952.

De show is erg geliefd, maar kreeg ook veel kritiek. Critici vinden dat de producenten het verhaal vervormen om er meer spektakel en emotie in te steken.

Het vijfde seizoen van deze saga komt uit in november en gaat over de turbulente periode in de regeerperiode van de koningin: de jaren 1990. In dit decennium kreeg de vorstin onder meer te maken met de moeilijke relatie van zijn zoon Charles en zijn vrouw Prinses Diana. Diana overleed bovendien in 1997 in een tragisch auto-ongeluk.