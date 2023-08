‘Ik was ook geen gemakkelijke tiener’: Lou Miller over haar schermdebuut in ‘De Twaalf: De Assepoestermoord’

Orde in de zaal! De twaalf is terug met een tweede seizoen, een nieuwe jury en een nieuwe hoofdbeklaagde. In haar schermdebuut balanceert Lou Miller tussen schuld en onschuld, en dat zonder tips van ouders An Miller en Filip Peeters.

Drie jaar geleden stond ze bij NTGent nog samen met moeder- en vaderlief op de bühne, in De twaalf: de Assepoestermoord doet Lou Miller het liever solo. ‘Ik heb van bij het begin tegen mijn ouders gezegd dat ik geen tips of hulp wilde bij het studeren van mijn tekst, omdat ik het belangrijk vond dat ik die ervaring zélf opdeed’, zegt Miller. ‘Mama begreep dat beter dan papa. (lacht) Uiteindelijk vonden ze allebei dat ik gewoon mijn eigen ding moest doen.’

In je televisiedebuut speel je meteen een pittige hoofdrol. Je personage Julie Bergman wordt ervan verdacht haar stiefmoeder te hebben vermoord.

Lou Miller: Hoewel het inderdaad geen gemakkelijke rol was, ben ik heel dankbaar dat ik zo’n interessant personage als Julie mocht spelen. Na de dood van haar moeder blijft ze alleen achter met haar vader, maar die band verwatert wanneer haar nieuwe stiefmoeder erbij komt. Ze is een getormenteerd meisje dat worstelt met haar mentale gezondheid. Die heftige emoties vond ik heel boeiend om te spelen. Ik was ook geen gemakkelijke tiener, dus er zit een deel van mezelf in Julie.

Hoe blik je terug op de opnames? Je was toen zeventien.

Miller: Na de audities is alles heel snel gegaan. Ik ben heel goed opgevangen, dus ik heb er alleen maar positieve herinneringen aan overgehouden. Ik was voordien al een grote fan van het werk van regisseur Kaat Beels en ben vereerd dat ik met haar mocht samenwerken. Ik wil ook graag Jordan Vanschel vermelden, de director of photography. Dit was de eerste grote reeks waarin hij de volledige creatieve vrijheid kreeg en dat resulteert in een visueel erg sterke productie.

Wil je hierna nog meer acteren?

Miller: Ik ben nog erg jong en wil verschillende passies kunnen ontdekken. Binnenkort start ik aan mijn tweede jaar Digital Design & Development in Kortrijk. Ik houd naast acteren ook ontzettend veel van tekenen en handwerk, dus mijn motto is go with the flow. Ik zie wel wat er op me afkomt en hoe dat in mijn leven past.

Tot slot: op je pas staat Louisa Peeters, op de aftiteling Lou Miller. Waarom koos je voor een artiestennaam?

Miller: Eigenlijk wilden mijn ouders me al bij mijn geboorte Louisa Miller noemen, maar dat kon in die tijd niet omdat ze al getrouwd waren. Dat ik me nu Lou Miller noem, is een soort ode aan mijn opa. Hij heeft drie dochters waardoor de naam Miller niet wordt doorgegeven, terwijl hij dat wel belangrijk vindt. Zelf weet hij het nog niet, maar mijn oma wel. Ik ga de eerste aflevering samen met hem kijken zodat hij het op beeld ziet verschijnen. Ik ben alvast erg benieuwd naar zijn reactie.