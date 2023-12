Dit zijn de beste 10 series van 2023

1 Succession (HBO/Streamz)

Rijke mensen kijken is al even een trend in tv-land, en dat allemaal dankzij deze briljante satire. Jaargang 4 was een exit in stijl voor de familie Roy, die de high and mighty van deze wereld nog één keer een lachspiegel voorhield.

© National

2 The Bear (Disney+)

The Bear was in zijn tweede seizoen niet minder smakelijk, ook al was het restaurant van Carmy en co. gesloten. De beste serie van 2022 vernieuwde zichzelf met vers drama en nog altijd veel heerlijk eten.

© Brooke Palmer/Prime Video

3 Gen V (Amazon Prime)

Veruit de beste superheldenreeks die u dit jaar te zien kreeg. Dat ligt niet alleen aan de bloedarmoede bij Marvel, maar ook aan de geheel eigen koers die deze rebelse spin-off van The Boys vaart. En aan de exploderende penissen.

© ANDREW COOPER/NETFLIX

4 Beef (Netflix)

Scherpe satire op onze turbomaatschappij waarin een onnozel verkeersakkefietje aan de basis ligt van een snel aanzwellende vete. Ali Wong en Steven Yeun schitteren als twee uitgeputte ploeteraars die hun frustraties op elkaar uitwerken – ook fysiek.

© National

5 The Last of Us (HBO/Streamz)

De reeks bleef visueel en inhoudelijk trouw aan het gelijknamige videospel, waarin een smokkelaar (Pedro Pascal) een bijzondere tiener door een postapocalyptisch Amerika loodst. Niet gewoon de beste gameadaptatie van 2023, maar de beste tot nu toe.

© National

6 The English (Disney+)

Een western! In 2023! En het was nog een goeie ook. Scenarist/regisseur Hugo Blick herschreef de mythe van het oude Westen door te focussen op een Engelse dame van adel (Emily Blunt) die naar Amerika komt om de moord op haar zoon te wreken.

© Niko Tavernise/Prime Video

7 Dead Ringers (Amazon Prime)

De klassieker van David Cronenberg kreeg 35 jaar na dato een ontregelende vrouwelijke update rond tweelingzusjes en gynaecologen Elliot en Beverly Mantle (een dubbele portie Rachel Weisz). Dead Ringers stond voor spanning, macabere humor en een portie maatschappijkritiek.

© Netflix

8 Bodies (Netflix)

In deze graphic-noveladaptatie wordt in vier verschillende jaren – 1890, 1941, 2023 en 2053 – hetzelfde lijk ontdekt, waardoor zich een episch verhaal van anderhalve eeuw ontspint. Dystopisch moordmysterie van de bovenste plank.

© National

9 Shrinking (Apple TV+)

Meeslepende sadcom met bakken charme. Niet in de laatste plaats dankzij Harrison Ford, die in zijn eerste grote tv-rol een chagrijnige oude psycholoog met beginnende parkinson speelt.

© Courtesy of Netflix

10 Liebes Kind (Netflix)

Dankzij inventief narratief gepuzzel werd Liebes Kind de verrassingshit van dit najaar. Opmerkelijk voor een reeks die inspiratie haalde bij waargebeurde gruwel als de zaak-Jozef Fritzl.