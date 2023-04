‘Dead Ringers’ achterna: vijf verontrustende voorbeelden van de obsessie van horror met tweelingen

In de minireeks Dead Ringers, een moderne versie van de gelijknamige thriller van David Cronenberg uit 1988, speelt Oscarwinnares Rachel Weisz de verloskundige tweeling Elliot en Beverly Mantle – in vrouwelijke versie, dit keer. En dat is lang niet de enige voorbeeld van de obsessie die horror met tweelingen heeft.

1. Elliot en Beverly (Dead Ringers, 1988)

Bodyhorrormeester David Cronenberg baseerde Dead Ringers losjes op het verhaal van de identieke tweeling Stewart en Cyril Marcus, pionierende gynaecologen die verslaafd raakten aan slaappillen en amfetaminen. In juli 1975 werden hun lichamen gevonden in Cyrils appartement in Manhattan, omgeven door afval en etensresten. Er waren geen tekenen van kwaad opzet, wat onderzoekers deed vermoeden dat hun dood het gevolg was van of een ongelukkige overdosis of een zelfmoordpact. In de film levert Jeremy Irons puik werk als de identieke tweelingbroers-gynaecologen Elliot en Beverly Mantle – een dubbelrol die hem een Oscar opleverde. Samen runnen ze een praktijk in Toronto, die goed draait dankzij hun gedeelde obsessie met vrouwelijke anatomie en hun ongebruikelijke methodes om vrouwen vruchtbaar te maken. Ze delen ook hun minnaressen, die vaak niet weten dat er een tweelingbroer in het spel is. Ze zijn zo met elkaar verbonden dat als het slecht gaat met de ene, ook de andere dreigt ten onder te gaan, met alle lugubere gevolgen van dien.

2. Danielle en Dominique (Sisters, 1973)

In 1966 stuitte Brian De Palma op een artikel in het vooraanstaande tijdschrift Life over Masha en Dasha Krivosjljapovy, een Siamese tweeling die in Sovjet-Rusland onderworpen werd aan medische experimenten – zeg maar: martelpraktijken. De Palma was vooral onder de indruk van een foto waarop een van de zussen opgewekt keek en de andere een meer zwaarmoedige blik had. In het fotobijschrift stond dat de twee zussen fysiek volkomen gezond waren, maar beiden psychische problemen ontwikkelden. Het is het startschot voor De Palma’s eerste thriller Sisters, een onverholen Hitchcockhommage die dankbaar gebruikmaakt van split screens om de spanning op te drijven door twee scènes tegelijk te tonen. Margot Kidder (Superman) speelt de twee helften van een Siamese tweeling die pas op late leeftijd werd gescheiden. Na afloop van de cultfilm is de kans groot dat u nooit meer op dezelfde manier naar een verjaardagstaart zult kijken.

3. Elias en Lukas (Ich seh, Ich seh, 2014)

De negenjarige tweeling Elias en Lukas (gespeeld door de gelijknamige Elias en Lukas Schwarz) is stomverbaasd als hun moeder (Susanne Wuest) thuiskomt, haar gezicht helemaal in het verband gewikkeld vanwege een gezichtstransplantatie. Zeker als de moeder (die nooit bij naam wordt genoemd) ook nog vreemd gedrag begint te vertonen. De tweeling moet stil zijn in huis, Lukas wordt genegeerd en Elias krijgt klappen. Het doet de jongens vermoeden dat het niet hun echte moeder is die onder het gaas schuilt. Ze besluiten om het heft in eigen handen te nemen. De vrouw wordt vastgebonden en moet talloze mishandelingen ondergaan, die steeds gruwelijker ontsporen. Ich seh, Ich seh was een cultsucces van het met Ulrich Seidl verwante Oostenrijkse duo Veronika Franz en nicht Severin Fiala. De remake uit 2022 met Naomi Watts viel iets minder in de smaak.

4. De zusjes Grady (The Shining, 1980)

De meest iconische tweeling uit de horrorgeschiedenis is eigenlijk geen tweeling. In Stephen Kings boek The Shining zijn de kleine meisjes Grady gewoon zusjes, ‘cute as buttons’. Hun poederblauwe jurkjes, iconische haarspeldjes en glazige blikken doen vermoeden dat Kubrick een tweeling toch net iets enger vond dan een eenling. Ze waren zo’n acht en tien jaar oud toen ze vermoord werden door hun vader, een voormalige conciërge van het Overlook Hotel, het hotel waar schrijver Jack Torrance (Jack Nicholson) samen met zijn vrouw en vijfjarige zoon Danny zijn intrek neemt. Al snel begint Torrance zijn verstand te verliezen en duiken de meisjes, gespeeld door identieke tweeling Lisa en Louise Burns, op wanneer Danny alleen aan het spelen is. Of is het een geestverschijning? ‘Come play with us, forever and ever and ever…’

5. Becca en Lindsey (Us, 2019)

In Jordan Peeles Us wordt een familie aangevallen door hun doppelgängers, genetische klonen die de controle over hun bovengrondse evenbeeld overnemen. Lupita Nyong’o schittert in haar complexe dubbelrol als Adelaide Wilson en Red. Maar de eer van engste tweeling valt in deze prent te beurt aan de zusjes Cali en Noelle Sheldon als Becca en Lindsey Tyler, de dochters van Elisabeth Moss’ personage Kitty. Fans waren zowel gechoqueerd als door het dolle heen toen bleek dat de identieke tweeling tussen 2003 en 2004 in Friends speelde. Als baby weliswaar. In seizoenen negen en tien van de populaire sitcom zijn ze elf afleveringen lang te zien als Emma, de schattige dochter van Rachel en Ross. In Us zijn ze zestien en vrijwel onherkenbaar. Van een bizarre castingkeuze gesproken.

