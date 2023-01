De nieuwe reeks ‘Shrinking’: klinkt als ‘After Life’, kijkt als ‘Ted Lasso’

Vier redenen waarom Shrinking de volgende comedyreeks wordt die uw hart verwarmt.

1 De reeks is bedacht door de makers van Ted Lasso

‘De serie die het Ted Lasso-gat in uw hart moet vullen in afwachting van seizoen 3’, zo werd Shrinking, een tiendelige komische reeks op Apple TV+, zowat overal aangekondigd. Geen loze woorden: Shrinking komt uit de koker van Brett Goldstein en Bill Lawrence, twee van de schrijvers achter Ted Lasso, de warmste reeks uit het streamingaanbod en een onverwacht groot succes voor Apple TV+.

Geen voetbalcoach in Shrinking, wel een therapeut. De reeks draait om cognitief psycholoog Jimmy Laird, gespeeld door Jason Segel (How I Met Your Mother), die na de dood van zijn vrouw emotioneel aan de grond zit. Hij besluit een nieuwe aanpak op zijn werk te proberen: hij vertelt zijn cliënten wat hij écht denkt en probeert actief hun leven te veranderen. Professioneel en ethisch niet helemaal koosjer, maar het werkt wel. Of toch in het begin.

Zeker in de eerste afleveringen is Ricky Gervais’ After Life niet ver weg, maar de grootste referentie is wel degelijk Ted Lasso. De humor is donker en kleurt buiten de lijntjes, de toon is wholesome, de personages zijn menselijk: grensverleggend is Shrinking niet, maar het is wel een reeks waar je graag naar kijkt. Comfort tv heeft er een wekelijkse afspraak bij.

2 Roy Kent schreef het scenario

Nog even over Brett Goldstein, een van de schrijvers achter Shrinking: u kent hem niet alleen als scenarist van Ted Lasso, maar ook als acteur uit die reeks. Goldstein speelt Roy Kent, de immer boze, immer grommende assistent van Ted Lasso die tot een cultpersonage uitgegroeid is. (‘He’s here, he’s there, he’s every-fucking-where, Roy Kent!’) Goldstein, een 42-jarige Londenaar, begon aan Ted Lasso in het schrijfteam, maar scoorde een rol nadat hij een zelfgemaakte auditie naar de producers had gestuurd waarin hij de ‘If I don’t hear silence, I’m gonna start punching dicks’-scène uit de pilotaflevering speelde. Het leverde hem ondertussen al één Emmy op.

Met enige vertraging lijkt Brett Goldstein dan ook aan zijn grote doorbraak bezig. Tien jaar geleden greep hij nog naast de rol van Handlanger Nr. 3 in Kick-Ass 2, maar sinds Ted Lasso gaan er vele deuren voor hem open. Zelfs die van het Marvel Cinematic Universe. Vorige zomer maakte hij een opvallende verschijning in de post-credits scenes van Thor: Love and Thunder als de superheld Hercules. Een van de Avengers uit de sixtiescomics bovendien, wat de fanboys deed speculeren: krijgt Roy Kent straks zijn eigen Marvel-film?

3 Harrison Ford doet mee

Nog meer namen in Shrinking die u mogelijk herkent: Jimmy’s buurman wordt gespeeld door Ted McGinley, beter bekend als D’Arcy uit Married… with Children, terwijl Jessica Williams (The Daily Show) opduikt als zijn jongere collega. Hét opvallendste gezicht in Shrinking is evenwel dat van Harrison Ford, die zich als de pensioengerechtigde baas van Jimmy’s groepspraktijk voor het eerst aan een komische rol waagt. ‘Een grap op zich’, noemde Goldstein die casting bij USA Today. ‘We gingen ervan uit dat hij nee zou zeggen. Ons idee was: we verspillen hoogstens één dag om het hem te vragen en daarna gaan we naar een andere acteur op zoek. Maar hij belde meteen om te klagen dat de rol van zijn personage groter moest.’ En het moet gezegd: voor een debutant in de comedywereld blijkt Ford wel degelijk grappig te zijn in Shrinking. Nukkig grappig, maar: grappig. (Eigenlijk een beetje zoals Indiana Jones.)

Op zijn tachtigste lijkt Harrison Ford beland op het punt waarop hij gewoon zijn goesting doet. Momenteel is hij bezig aan de opnames van Captain America: New World Order (als General Thunderbolt), terwijl hij later dit jaar meespeelt in Indiana Jones and the Dial of Destiny, de vijfde en laatste Indiana Jones waarin hij te zien zal zijn. Tegelijk maakt hij voor het eerst sinds The Star Wars Holiday Special uit 1978 een zijstapje richting tv-wereld: behalve Shrinking speelt hij ook de hoofdrol in de Yellowstone-prequel 1923. ‘Ik heb veel dingen gedaan in mijn leven’, zei Ford over zijn onverwachte carrièrewending aan GQ. ‘Nu is het tijd om de dingen te doen die ik nog niet gedaan heb.’

4 De tv-wereld is in de ban van de psychologen

Het voorbije jaar alleen al draaide Jonah Hill een documentaire over zijn psychiater voor Netflix, verkende Steve Carell de donkere kant van de psychologie in The Patient, maakte Will Ferrell The Shrink Next Door voor Apple TV+ en kregen In Treatment en Couples Therapy nieuwe seizoenen. In eigen land hadden we Patiënt Pedro en de Canvas-reeks Therapie. Reeksen als After Life, Mare of Easttown, Ted Lasso, Never Have I Ever, Insecure, State of the Union en Normal People hadden dan weer een prominente plotlijn met een psycholoog. (Opvallend vaak een zwarte vrouw, trouwens, een cliché dat al de naam ‘The Black Lady Therapist Trope’ kreeg.)

Twintig jaar nadat Tony Soprano naar de therapeut is gegaan, is de beroepstak alomtegenwoordig op televisie. Een fenomeen waar wel wat verklaringen voor te bedenken zijn. De toegenomen aandacht voor rouw en trauma bij fictieschrijvers, bijvoorbeeld. Persoonlijke ervaring lijkt ook een rol te spelen: zowel Bill Lawrence als Brett Goldstein werd voor Shrinking geïnspireerd door zijn eigen ervaringen met therapie. ‘Het is gewoon interessant om een relatie te onderzoeken die fundamenteel heel vreemd is’, zei Bill Lawrence aan USA Today. ‘Een therapeut weet alles over je, maar hij moet zich aan bepaalde grenzen houden. Dat creëert heel veel komische mogelijkheden.’

Niet dat álle psychologen straks blij zullen zijn met het portret dat Shrinking van hun beroep schetst. Al hoeft dat niet te storen. Ted Lasso kent uiteindelijk ook niks van voetbal.

Shrinking Vanaf 27.01 op Apple TV+.