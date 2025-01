De vooruitblik: dit mag je verwachten van het televisiejaar 2025

Robert De Niro als president, pessimistische toekomstbeelden, BV’s die zichzelf nog maar eens overstijgen en andere rariteiten die u dit jaar aan het scherm zullen kluisteren.

Lees onze volledige vooruitblik op 2025 in ons dossier.

2024 sloot af met noodkreten uit alle hoeken van het medialandschap. In december bevond de openbare omroep zich nog maar eens in het oog van de storm na nieuwe onthullingen over politieke inmenging en meldingen van grensoverschrijdend gedrag. DPG Media en Play trokken dan weer zelf aan de alarmbel in een gezamenlijk persbericht: ‘Zonder in te grijpen dreigen de Vlaamse private omroepen vanaf 2026 structureel verlieslatend te worden.’ Nu de strijd tegen de internationale streamingdiensten en online kanalen als YouTube bijna niet meer te winnen is, moeten lokale spelers creatief uit de hoek komen.

Lift You Up

Bijna overal vertaalt zich dat naar content die zijn waarde al bewezen heeft. VTM heeft dríé shiny-floorshows: Dancing with the Stars, Make Up Your Mind en Lift You Up, een gloednieuw door VTM bedacht format waarbij onbekend zangtalent op een platform gezet wordt – hoe enthousiaster het publiek, hoe meer het platform stijgt. Opvallend: naast Koen Wauters presenteert Eva De Roo, die voor het eerst op de commerciële zender te zien is. VRT’s meest opvallende titel is dan weer de reanimatie van een oude bekende. Na De droomfabriek krijgt ook Man Bijt Hond een tweede leven met onder meer Jade Mintjens, Ward Kerremans en Vincent Voeten.

En dit jaar sturen álle zenders BV’s op avontuur. Gloria Monserez gaat op zoek naar de wortels van onder meer Fatma Taspinar in Gloria Mundi. Play stuurt De expeditie-vrienden Viktor Verhulst en Joris Hessels naar de onontgonnen parels van de wereld in Zonder Sterren. En VTM laat Sabine Hagedoren en zeven andere BV’s vechten in een Zuid-Koreaanse tempel in Kung Fu Helden.

Kung Fu Helden © VTM

Vlaamse fictie bestaat in 2025 op enkele uitzonderingen na nog enkel in coproductie met Streamz. Het is onder meer uitkijken naar de komedie Kassa Kassa (VRT/Streamz) van Jeroen Mertens en Twee zomers-scenaristen Tom Lenaerts en Paul Baeten en de tragikomische thriller Dood Spoor (Play/Streamz) van Malin-Sarah Gozin (Tabula Rasa), waarin Peter Van den Begin op een lijk sabbelt.



Ook op het internationale toneel gaat het er woelig aan toe, en dat zal voelbaar zijn. 2025 wordt het jaar waarin dystopieën het scherm domineren, met de terugkomst van onder meer Severance, The Last of Us, Black Mirror en het slot van The Handmaid’s Tale. Aangezien eender welke fictieve president in het Witte Huis op dit punt aangenamer lijkt dan degene die verkozen is, doen ook de politieke thrillers het goed: Netflix benoemt Robert De Niro tot president op rust (Zero Days), Disney+ koos voor James Marsden (Paradise). Maar naast de langverwachte terugkeer van Stranger Things, kijken we vooral uit naar hoe Mike White de elite weer in zijn hemd zal zetten in The White Lotus. Want de enige treffende remedie voor al dat pessimisme is wat ons betreft eens stevig omhoog trappen.