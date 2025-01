De opmars van ongepaste kantoorromances in popcultuur

Van zembadseks met een stagiair tot pissen op je klanten: in de brede popcultuur zijn grijze kantoorgebouwen plots een hotspot voor (extreem) ongepast collegiaal gedrag. Vier redenen om aan de alarmbel te trekken.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bel hr want FKA Twigs doet vreemde dansjes in haar ondergoed.

In de bijna acht minuten lange videoclip voor Eusexua, de eerste single van haar gelijknamige plaat, schuifelt Twigs de kantoormuren van het bedrijf Cronecorp binnen. Ze is te laat. Of ze de nieuwste comments al gezien heeft, vraagt haar baas. Op haar oubollige computer stromen intussen de pop-upmeldingen binnen. Ze had een baaldag kunnen nemen, maar FKA Twigs reageert op de bureaucratie op geheel eigen wijze: met een bezwerende danssessie op een bureaustoel met een tiental halfnaakte collega’s.

Bel hr want klanten krijgen een wel héél warm welkom.

Investeringsbank Pierpoint & Co is niet voor politiek correcte bankiers, dat weten we al sinds de eerste twee seizoenen van Industry. De een zweet zijn mommy issues uit met een rijke klant. De ander betaalt op een bedrijfsuitje 20.000 dollar aan een sekswerker, en valt vervolgens een collega lastig. En vrijwel ieder woord van de hoofdtrader van de bank zou goed zijn voor een hr-klacht. Toch blijft het Yasmin (Marisa Abela) die de kroon spant. Dit keer raakt ze verzeild in een kinky machtsspel met de aristocraat Sir Henry Muck, de rol waarmee Kit Harington bewijst dat hij niet alleen heel goed sip kan kijken (Game of Thrones) maar ook een golden shower tot een goed eind kan brengen.

Industry seizoen 3 Te zien op HBO Lees ook: Kit ‘Jon Snow’ Harington voegt zich bij de cast van het derde seizoen van ‘Industry’

Bel hr want Nicole Kidman doet vieze dingen met een stagiair.

Het escaleert snel in Halina Reijns Babygirl. Het ene moment redt stagiair Samuel tech-CEO Romy (Nicole Kidman) van een losgeslagen hond, het volgende zijn ze verwikkeld in een pikante kantoorromance met een bdsm-randje. De twee houden het al bij al vrij vanilla: ze leven zich voornamelijk uit met zwembadseks en gedwongen worden om melk te drinken. Dus niet bepaald met spannende touwenconstructies of een heet kaarsenspel. Maar het blijft wel #MeToo.

Babygirl Nu in de bioscoop Lees ook: Halina Reijn over ‘Babygirl’, haar film die een glas melk sexy maakt

Bel hr want teamleider Mark heeft een erg complexe kantooraffaire.

In de wereld van Severance weet je werk-ik niets van het leven van je thuis-ik. Maar niet alleen is een relatie beginnen met je teamleader sowieso al een red flag (een die baas Mark en werknemer Helly gezwind negeren), het kan nog veel erger. In de échte wereld blijkt Helly namelijk de kleindochter van de grote baas van Mark. Hijzelf weet dat (nog) niet, en zelfs mocht hij dat te weten komen, zou het gesprek met de hr-verantwoordelijke nogal stroef verlopen. Zij is namelijk de zogezegd overleden echtgenote van Mark. Wij zijn blij dat we niet verantwoordelijk zijn voor personeelszaken in Severance.