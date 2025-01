Op ‘Eusexua’ onderstreept FKA Twigs de ‘trance’ in ‘transcendent’

FKA Twigs ging clubben in Praag en kwam bijna klaar op de dansvloer. Het resultaat is een popplaat die je teleporteert naar de late nineties.

In de zomer van 2022 was Tahliah Barnett, alias FKA Twigs, in Praag. Ze verbleef er tijdens de opnames van de bovennatuurlijke actiethriller The Crow (2024), waarin ze een hoofdrol speelt. Op een vrije avond ging ze clubben. Het was daar op de dansvloer dat ze de euforie beleefde die haar nieuwe album inspireert. Het gevoel dat Barnett op die rave overspoelde, vatte ze in het woord ‘eusexua’: ‘Zoals het moment vlak voor een orgasme: pure leegte, maar ook pure focus.’



In de titeltrack van Eusexua wordt die sensatie verklankt door half gefluisterde stemmen, ragfijne arpeggio’s en een snel beukende beat die gaandeweg aan impact wint. ‘You’re not alone’, zingt Barnett ergens, en dat is, na Darjeeling uit haar mixtape Caprisongs de tweede keer dat ze refereert aan de gelijknamige megahit van Olive uit 1997. Het is niet het enige moment waarin de jaren 90 meegalmen. Tijdens Girl Feels Good en Perfect Stranger worden we geteleporteerd naar de Madonna van Ray Of Light (1998), een plaat die net als Eusexua regelmatig de trance in ‘transcendent’ onderstreept. Madonna en Barnett zijn overigens besties, dat weten we sinds ze in 2022 tijdens een avondje uit in Londen hand in hand werden geflitst door de paparazzi.

Voor Eusexua zat naast Barnett een schare uiteenlopende producers aan de knoppen. Haar op microsamples verzotte maatje Koreless gaf al mee vorm aan voorganger Magdalene (2019) en krijgt hier het gezelschap van onder meer Stargate, het Noorse duo dat Rihanna aan verschillende hits hielp. Ook is er de aan de hyperpop-scene gelinkte Alexandra Drewchin, alias Eartheater. Haar hand herkennen we in de bombastische mengelmoes van triphop en breakbeats van Striptease.



Verder kun je gelijkenissen vaststellen met Caroline Polachek, en meteen ook met Billie Eilish tijdens het fragiele Sticky, inclusief een industriële dreun op het eind. Met het heerlijk onnozele Childlike Things geeft Barnett haar draai aan de K-pop van NewJeans en consorten. Groeit FKA Twigs steeds meer naar de mainstream toe, of bepaalt ze mee de koers van de huidige mainstream pop? Het antwoord ligt ergens in het midden van de dansvloer.