Nog één ding: wat was dat met die brie van Pink?

Geert Zagers sluit af met één ding dat hem dit jaar fascineerde.

Het is niet dat ik er van wakker heb gelegen, maar na een half jaar blijf ik toch met een aantal vragen zitten: de brie van Pink. In juni dook er een video op van de zangeres die tijdens een concertenreeks in het Londense Hyde Park een brie toegestopt kreeg van een onbekende op de eerste rij. Geen stuk brie. Een wiel brie. Weegt drie kilogram. Heeft een diameter van 35 centimeter. Kost honderd euro. (Voor de kenners: het was een Brie de Meaux van Fromagerie Dongé. Heb ik opgezocht.) Aan de blik van Pink zag je dat ze het zelf ook niet helemaal begreep. ‘Mis ik een punt?’ zeiden haar ogen.

Een dag eerder had een fan de as van zijn of haar overleden moeder op het podium gegooid.

Dat speelde ook mee.

Voor meer context: er zijn wel meer rare dingen op het podium gebeurd het voorbije jaar. Waarbij er voornamelijk gekeken wordt naar de jongste generatie concertgangers, die na drie coronajaren de fancultuur van het internet naar de festivals heeft gebracht. Op Werchter vroeg een fan in het gezicht geslagen te worden door Machine Gun Kelly – een verzoek dat de rapper daadwerkelijk inwilligde. Bebe Rexha kreeg in New York een gsm tegen haar oog en moest naar het ziekenhuis om gehecht te worden. Lil Nas X zag in Zweden een siliconen vagina naast zijn voeten landen. Harry Styles werd in Wenen door een Skittles-snoepje in het oog geraakt. Steve Lacy werd in New Orleans getroffen door een wegwerpfototoestel.

Een wiel brie is geen impulsaankoop die je uit de Colruyt meepakt, samen met de Aïki-noedels.

Alleen is een wiel brie van een andere orde. Een wiel brie vereist namelijk een voorbedachtheid. Een plan. En dat werpt vragen op. Veel vragen. Ten eerste: waar vind je een wiel brie? Een wiel brie is geen impulsaankoop die je uit de Colruyt meepakt, samen met de Aïki-noedels en de zonnecrème: je moet dat bestellen bij een kaaswinkel. Twee: hoe krijg je dat kaaswiel vervolgens op de weide? Hyde Park laat geen eten of drinken toe. Rugzakken mogen niet groter zijn dan een A4. (Heb ik opgezocht.) Hoe precies smokkel je een wiel brie binnen in die context?

En ten derde: het is niet dat je vlot naar de eerste rij wandelt bij een Pink-concert. Je moet daar moeite voor doen. Uren op voorhand komen. Proberen niet flauw te vallen tijdens het wachten. Pipi doen in een flesje om je plek niet te verliezen. Het was die dag dertig graden in Londen. (Heb ik opgezocht.) Wat wil zeggen dat iemand uren op voorhand met drie kilo brie heeft staan wachten in de vlakke zon, enkel en alleen om Pink een verbaasde blik te bezorgen.