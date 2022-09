Paul Baeten is schrijver van romans en tv-reeksen – begin dit jaar nog Twee zomers op Eén. Elke week bijt hij zich hier vast in maatschappij en popcultuur.

Links heeft mij bedrogen en ik zal zeggen waarom.

Trump zal weer verkozen worden in 2024 – in het ‘beste’ geval wordt het de eveneens op volkse woede surfende Ron DeSantis. Bij ons zal het Vlaams Belang een kwart van de stemmen halen. En ik kan als halve Italiaan maar hopen dat Giorgia Meloni in Italië niet verkozen wordt tot de dag waarop ze verkozen wordt.

Hoe extremer rechts wordt, hoe intenser ik het haat. Toch steek ik de schuld op links.

De angsten van rechts zijn simpel en eigenlijk makkelijk te ontkrachten. Het is niet de migratie die het probleem is omdat ‘vreemdelingen meer krijgen als ze steun trekken dan wanneer ze gaan werken’. Het probleem is dat eender wie in dit land meer steun kan trekken dan sommige jobs hen zouden opleveren. Slechts over één zaak zijn alle partijen en economen in ons land het eens, en dat is dat de sociale lasten schrikbarend hard uit de hand lopen. En op een inefficiënte manier dan nog. Krijg maar eens kanker in België. Daar krijg je zo – helaas niet gratis – nog een financiële kater bovenop.

Met migranten heeft dat geen zak te maken. Met een hoofddoek heeft dat geen zak te maken. Met woke mensen heeft dat geen zak te maken. Dus fuck Filip en fuck Dries en fuck alles was ertussen kwam.

Kortom, de vijanden van rechts zijn pure fantasie. Een hoop ballonnen die je eigenlijk redelijk snel zou kunnen doorprikken als je zelf recht in je schoenen staat.

En daar ligt het probleem. Ik heb altijd van links verwacht dat het stond voor de mensen die recht in hun schoenen staan: empathisch, op een meer gelijke toekomst gericht, humanistisch.

Ja, werd me dat een teleurstelling. Extreemrechts heeft misschien een probleem met migratie, links heeft intussen een probleem met letterlijk álle andere dingen.

Links is een fanfare geworden van zuivere hypocrisie, arrogante betweterigheid, een aan de waanzin grenzende overgevoeligheid die vooral als meest problematisch gevolg heeft dat er geen echt open discussies meer mogelijk zijn. En de pretentie die erbij komt! Jongens, de pretentie. Die arme premier van Finland moest door het stof omdat ze thuis op een feestje danste. Ik herhaal: thuis! Danste! Op een feestje! Ja, want dat was toch ‘ongepast in deze tijden’. Vrouw moest zich excuseren omdat ze soms graag snakt naar wat plezier.

China heeft het Social Credit System, wij hebben in het vrije Westen genoeg aan Twitter.

Snappen we eigenlijk nog wel hoe ver dat intussen gaat? Staat iemand daar nog bij stil, tussen twee me-times in? China heeft het Social Credit System, wij hebben in het vrije Westen genoeg aan Twitter.

Maar hier is de kloterij, en dit is waarom ik vind dat links me emotioneel en intellectueel bedrogen heeft: zeg zoiets en je wordt verbannen naar rechts. Komen ze af met hun labels en een glas walgelijke Fritz-kola en duwen ze je weg. En mensen haten het intens. Dus als straks de anti-abortus-, antigay-, anti-alles-wat-niet-zo-wit-is-dat-je-de-coke-niet-onder-hun-neus-ziet-hangentypes de macht grijpen, bedank dan de mensen die net zo lang aan hun ‘self-care’ gewerkt hebben tot het een bende onuitstaanbare, egocentrische linkse zakken werd.