Zanger Will Ferdy (95) is overleden

De Vlaamse zanger Will Ferdy is dinsdagochtend omstreeks 9.30 uur overleden op 95-jarige leeftijd. Dat heeft zijn manager Eric Smets aan Belga gemeld. Hij leed al enige tijd aan hartproblemen en overleed thuis in Antwerpen in familiale kring.

Will Ferdy, pseudoniem van Werner Ferdinande, startte zijn carrière als beroepszanger in 1948. Hij was onder meer bekend van de nummers Christine, Belijdenis en De stervende. Ferdy was zowel in Vlaanderen als Nederland erg populair.

In 1970 veroorzaakte hij opschudding door zich in het toenmalige BRT-programma Inspraak als eerste Vlaamse artiest te outen als homoseksueel. ‘Dat kwam toen als een shock’, zegt Smets, die zowat 45 jaar zijn manager was. ‘Maar hij legde er de basis mee voor andere artiesten om zich te outen.’

Smets zal zich Ferdy herinneren als een heel erg sympathieke man, al was hij niet altijd even makkelijk om mee te werken. ‘Hij was een perfectionist’, zegt Smets. ‘Hij was dan ook een van de grondleggers van het Nederlandstalige lied bij de opkomst van de kleinkunst.’

Eind juni 2014 stopte hij definitief met optreden.