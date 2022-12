Vuurwerk! Het jaar van Camille in harde cijfers

Voor wie er nog aan twijfelt dat Camille dé Vlaamse popster van 2022 was.

1.512.929

Zoveel mensen keken op 18 maart naar de ontmaskering van Miss Poes tijdens de finale van The Masked Singer, nadat ze eerst fuckboi-konijn Conner Rousseau en een als geblondeerde ridder vermomde Loredana naar huis had gezongen. In tien afleveringen tijd groeide Camille tot een fenomeen uit. Plots leek heel Vlaanderen fan.

214.000

Haar aantal Instagram-volgers. Eind vorig jaar waren dat er nog maar een dikke 100.000, maar na The Masked Singer ging dat cijfer pijlsnel de hoogte in.

7

Ook in Liefde voor muziek werd ze dé revelatie van het seizoen, dankzij zeven covers van onder meer Lift U Up van 2Fabiola, Verliefd van K3, Hey Girl van Zornik en I’m Your Sacrifice van Ozark Henry.

1

Een op het eerste gezicht weinig indrukwekkend getal, tenzij u alle eentjes bij elkaar optelt. Er was één docureeks op VTM. Eén eigen kledingcollectie bij JBC. Eén nieuw album. Eén hoofdrol in een aangekondigde telenovelle. Eén comeback in #LikeMe. Eén Kids’ Choice Award. En één gouden plaat voor Vuurwerk, haar hit uit 2021 die u ook dit jaar maar niet uit uw hoofd kreeg. (Zeker niet als u H4Z4RD hebt gezien.)

5

Camille mocht als jongste Vlaamse soloartiest ooit de Lotto Arena betreden met een eigen headlineshow, en deed dat meteen vijf keer na elkaar. In het gezelschap van 40.000 fans, 10 verschillende outfits, 6 vlammenwerpers en 50 vuurwerkpijlen. Camille doet geen half werk.

60.000

Eerder op het jaar speelde Camille ook al vier uitverkochte Sportpaleizen – goed voor in totaal 60.000 aanwezigen – plat met #LikeMe. Qua voorbereiding kon dat tellen.

26.000.000

Het aantal Spotify-streams dat Camille dit jaar bij elkaar sprokkelde. Daarmee was ze samen met Damso, Stromae en Angèle een van de weinige Belgen in de top dertig van meest beluisterde artiesten in ons land. En de enige Vlaming.

128

Zo vaak stond Camille deze zomer op een podium. U leest het goed: 128 concerten tijdens de zomermaanden alleen al. Van Ardooie tot Zottegem: Camille was dit jaar werkelijk overal.

3

Met haar tweede album SOS scoorde Camille dit jaar drie top 10-hits: In de regen, Diamant en Geen tranen meer over. Met die laatste twee haalde ze zelfs platinum.

21

De leeftijd waarop Camille dat allemaal doet. Dat is een tikje confronterend.