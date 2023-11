Voor fans van Sevdaliza en Death grips: ontdek de bitchpunk van Debby Friday

Aka Deborah Micho Leeftijd 29 Locatie Toronto, Canada Instagram @debbyfriday In het kort Producer. Zangeres. Maakt ‘bitchpunk’. Vermoordt al eens een man in haar videoclips.

Zeven jaar geleden was Debby Friday goed op weg om een succesvolle dj te worden. Ze draaide in undergroundclubs in Noord-Amerika en mocht in 2017 op tournee in Europa. Maar toen ze daarna weer thuiskwam in Montréal, voelde ze zich verloren. De destructieve kant van het nachtleven eiste zijn tol. Ze keerde de clubs de rug toe, zwoer alcohol en drugs af en verhuisde naar de andere kant van het land. In de kelder van haar moeder in Vancouver leerde ze zichzelf muziek maken met behulp van YouTube-tutorials. ‘Ik was gefrustreerd omdat ik als dj mijn eigen stem niet kon laten horen’, vertelde ze aan NME. ‘Ik wilde gehoord worden.’ Het resultaat was Bitchpunk, een ep vol donkere, industriële rap à la Death Grips en Clipping waarin ze haar woede om hoe queer vrouwen van kleur behandeld worden van zich af schreef.

Maar het was met haar debuutalbum Good Luck, dat dit voorjaar op het gerenommeerde Sub Pop verscheen, dat haar carrière pas echt van de grond kwam. Waar elk nummer op Bitchpunk nog als een opgestoken middenvinger klinkt, is Good Luck een stuk gelaagder. Debby Friday laat er een persoonlijker, meer kwetsbare versie van zichzelf zien. De industriële sound van haar eerste ep’s is nog wel te horen, maar ze knipoogt ook naar rock, house en pop. Het leverde haar de Polaris-prijs voor het beste Canadese album van het jaar op en een wereldtournee met shows op Pitchfork Music Festival in London, Fifty Lab en SXSW, het toonaangevend Texaanse festival, dat haar een ‘kruising van Sevdaliza en Death Grips’ noemde. Dat houdt vreemd genoeg steek.

Een willekeurige quote ‘Ik leef in een wereld die agressief is ten opzichte van mijn lichaam en identiteit. Natuurlijk is mijn reactie geweld.’

