Van Sugababes tot Sha-Na: de vier verwarrendste girlbands

Sugababes, volgende week te zien in de AB, is misschien wel de kampioen van de girlbandverwarring, maar er is aardig wat concurrentie.

Sugababes

Het begin- en eindpunt zijn simpel: Sugababes is de girlband rond Keisha, Mutya en Siobhán die rond de eeuwwisseling in het leven werd geroepen als de Britse, edgy versie van Destiny’s Child en die volgende week in de AB staat met een reünietournee. Alles daartussen is heel, heel verwarrend. Doorheen de nillies werden Keisha, Mutya en Siobhán namelijk een voor een vervangen door Heidi, Amelle en Jade, waardoor Sugababes op een bepaald moment geen enkel origineel lid telde. Dat was op zich al raar, maar vervolgens besloten Mutya, Keisha en Siobhán opnieuw een girlband te vormen onder de naam Mutya Keisha Siobhan. Gelukkig mag het drietal intussen na wat juridisch getouwtrek opnieuw de naam Sugababes gebruiken en kan u voorgaande informatie dus gewoon negeren.

The Pussycat Dolls

In theorie was The Pussycat Dolls een girlband. In realiteit was het Nicole Scherzinger en vijf achtergronddanseressen. Nicole stond altijd vooraan. Ze kreeg bovengemiddeld veel schermtijd in videoclips. Ze zong alle solo’s. Op een gegeven moment werd de bandnaam zelfs veranderd naar Pussycat Dolls Featuring Nicole Scherzinger. Echt subtiel was dat niet. De andere leden, wier naam niemand kent, waren dan ook niet zo blij. Zeker niet toen in 2019 een reünie werd aangekondigd, Nicole die vervolgens op eigen houtje weer afgelaste en de rest hun ontslag moest vernemen via Instagram.

Destiny’s Child

Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Michelle Williams: in die hoedanigheid staat Destiny’s Child in ons collectieve geheugen gegrift. Simpel. Behalve voor LeToya Luckett en LaTavia Roberson, de stichtende leden die net voor de grote doorbraak werden vervangen. Iets waar ze zelf pas achter kwamen toen ze de videoclip van Say My Name zagen, een nummer dat ze wel hadden ingezongen, maar op MTV plots werd gelipsynct door twee andere zangeressen. Dat was nogal hard.

Sha-Na

Jup, in de nineties had zelfs Deurne een eigen girlband. Sha-Na brak door met een Nederlandstalige cover van Fernando van ABBA en stond voor Shanna en Natasha. Wat enigszins verwarrend was aangezien de bandleden Marva en Natasha heetten. Het werd evenwel pas echt complex toen de band een zestal ledenwissels en pauzes later eindigde bij Petra en Katrien en dus technisch gezien Pe-Ka zou moeten heten. Vorige zomer maakte Sha-Na een comeback op Tien om te zien. Geen idee wie er nu precies op het podium stond.