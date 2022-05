Ontdek de feministische reggaeton van voormalig Tumblr-prinses Ms Nina

Aka: Jorgelina Torres

Leeftijd: 32

Locatie: Spanje

Instagram: @msnina

In het Tumblr-tijdperk vergaarde Ms Nina enige faam als grafisch kunstenaar met een chaotische explosie aan Louis Vuitton-prints, feministische slogans en trashy collages van Britney Spears, Pamela Anderson en Tupac. Uiteindelijk is ze toch voor een muziekcarrière gegaan, maar in feite is die een logische verderzetting van haar esthetiek. Haar artwork bulkt nog steeds van de fluokleuren, glitter en nillieskitsch. In haar videoclips rijdt ze rodeo, twerkt ze erop los en neemt ze pizza’s aan van koeriers met ontblote sixpacks. En aan wie geen Spaans verstaat, kunnen we melden dat een aanzienlijk deel van haar nummers over seks, haar eigen achterwerk en girlpower gaat.

Ms Nina raakte in de ban van reggaeton toen ze op haar dertiende voor het eerst Daddy Yankees monsterhit Gasolina hoorde. Datzelfde jaar nog verhuisde ze met haar gezin van Argentinië naar Spanje en ontdekte ze het nachtleven. Zo’n zes jaar geleden begon ze zelf te experimenteren met reggaeton en groeide ze uit tot een van dé gezichten van de neoperreo, een feministisch, sekspositief, inclusief subgenre dat ontstond op het internet. Héél benieuwd wat dat gaat geven in de Botanique, die voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot safe space én schuurtempel.

Een willekeurige quote: ‘Tegen mensen die perreo vies vinden, wil ik zeggen: “Dude, neuk je niet in je huis? Heb je geen seks? Ben je nooit geil?”’

In concert: op 24/5 in de Botanique, Brussel.



