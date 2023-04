Metejoor over zijn antwoord in ‘Liefde Voor Muziek’: ‘Daan heeft gevraagd of ik backings wil zingen op zijn volgende plaat’

Na Daans cover van Intro, een keuze die niet onopgemerkt voorbij is gegaan, volgde deze week in Liefde voor muziek het antwoord van Metejoor: Laat me los, een cover van Housewife. Een instrumentale track, inderdaad.

Daan schreef muziek bij een dankwoord van jou. Jij voorzag een instrumentaal nummer van hem van tekst. Was dat de bedoeling?

Metejoor: Nee, dat was een heel, heel, héél groot toeval. We wisten het niet van elkaar. In de aflevering met mijn nummers zei Daan dat ik even zot was als hij. Ik dacht: en dan weet jij niet dat ik voor volgende week potverdikke een nummer zonder tekst heb gekozen.

Kende je zijn muziek?

Metejoor: Beter dan ik dacht. Ik luister naar alle soorten muziek, maar ik onthoud geen namen van artiesten. Terwijl we aan het grasduinen waren in zijn repertoire, herkende ik voortdurend nummers die in mijn Spotify-playlist zaten.

Voor de generatie van mijn ouders is Daan een icoon. Als het over Liefde voor muziek ging, begonnen ze altijd over hem: zorg dat je Daan eer aandoet. Ik had dus wel wat stress om het juiste nummer te kiezen, maar toen we bij Housewife, hét Daan-nummer voor mij, terechtkwamen, wisten we: hier kunnen we iets heel vets mee maken.

Beetje spijtig wel dat het niet Huisvrouw geworden is.

Metejoor: (lacht) Daar hebben we in de studio ook mee gelachen, maar uiteindelijk zijn we een andere richting uitgegaan. De tegenovergestelde eigenlijk: Laat me los gaat over een vrouw die constant bedriegt. Iets met een hoekje af leek ons meer bij Daans wereld te passen.

Wat dacht jij eigenlijk toen Daan het dankwoord van je debuutplaat coverde?

Metejoor: Tijdens het voorgesprek had hij het de hele tijd over hoe dankbaar ik op het eerste nummer van de plaat klonk. Ik dacht: maar daar gaat het eerste nummer, Wie ga ik zijn, helemaal niet over. Hij heeft dat volledig verkeerd geïnterpreteerd. En toen viel mijn frank: die is over de intro bezig. (lacht)

Vervolgens dacht ik één: dit wordt zot. Wat ook gebleken is. En twee: yes! Er is in bepaalde kringen heel veel met dat dankwoord gelachen. Ik snap het wel. Als ik het nu beluister, besef ik ook: veel te lang. Ik had het ook minder als een leerkracht moeten inlezen. Maar het is oprecht uit dankbaarheid ontstaan. Fijn dat Daan het om de juiste redenen coverde.

Was je niet bang dat hij je aan het uitlachen was?

Metejoor: Nee. We kenden elkaar ondertussen ook al een beetje. Dan weet je wel wanneer iemand iets meent.

Zéker?

Metejoor: Zeker. (lacht) Sommige mensen hebben een verkeerd beeld van Daan. Eigenlijk is hij een heel warme man. Beetje schuchter zelfs. Hij heeft het bedoeld als ode. En wat de rest denkt, maakt me weinig uit: ík ben er blij mee. Ik denk niet dat veel artiesten kunnen zeggen dat er een lied met hun naam in bestaat. Oké, Snoop Dogg, maar die zingt dat zelf.

Daan en ik hebben de laatste tijd redelijk wat contact, wat superleuk is, maar blijkbaar voor veel mensen ook heel vreemd. In het Vlaamse muzieklandschap denken we nog te veel in hokjes. Ik ga hem dus moeten voorstellen mee naar het Sportpaleis te komen en daar de intro te doen. En laatst heeft hij me voorgesteld backings te zingen op zijn volgende plaat. ‘Jij kan goed fluiten, toch?’ zei hij. (lacht) Ik denk dat er nog meer zottigheid gaat volgen.