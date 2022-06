Mauro Pawlowski wordt officieel opnieuw gitarist van dEUS

Mauro Pawlowski hervat zijn rol als gitarist van dEUS. Dat kondigde frontman Tom Barman aan tijdens een optreden van de Belgische rockgroep op 8 juni in Athene, waarmee ook de andere groepsleden het nieuws voor het eerst te horen kregen.

In 2016 kondigde Mauro Pawlowksi aan dat hij vertrok bij dEUS. Met twaalf jaar op de teller, was hij de langst regerende gitarist van de groep. Hij verliet de band niet omdat er onenigheid heerste, maar omdat ‘mijn mentaliteit nu eenmaal een beetje afwijkt van die van de andere groepsleden’, zo vertelde hij destijds in een exclusief afscheidsinterview aan Knack Focus.

In 2018 werd hij vervangen door Bruno De Groote. Na amper drie jaar hield zijn verhaal bij dEUS echter weer op. De Groote kreeg een beroerte, waarna hij het niet meer zag zitten om het drukke tourleven opnieuw op te pikken.

Mauro Pawlowski viel in om De Groote te vervangen tijdens de reeds geplande optredens. Oorspronkelijk was dat een tijdelijke oplossing, maar nu wordt Pawlowski alsnog vast lid van de band. Hij werkte ook mee aan het nieuwe album dat voor februari 2023 gepland staat. Door die verandering bestaat de band weer uit haar langst lopende bezetting, die al sinds 2004 meegaat. Naast Barman en Pawlowski gaat het dan nog om Klaas Janzoons op viool en keyboard, Alan Gevaert op basgitaar en Stephane Misseghers op drums.