Maak kennis met Pierre de Maere, Belgiës nieuwste popprins

Leeftijd: 21

Locatie: Walhain

Instagram: @pierredemaere

In het kort: Belgiës nieuwste popprins. Verovert Frankrijk. Eigenaar van een bloempotkapsel.

In het lang: ‘Rendez-moi célèbre’, staat te lezen in de Twitterbio van Pierre de Maere. Veel hulp lijkt hij daar niet meer bij nodig te hebben. Sinds hij tijdens de eerste lockdown werd opgepikt door het Parijse label Cinq7 bereikt hij vanuit het Waals-Brabantse boerengat Walhain maandelijks bijna twee miljoen Spotify-luisteraars, van wie het merendeel uit Frankrijk komt. Zijn doorbraaksingle Un jour, je marierai un ange, over zijn crush op een personage uit de Noorse tienerreeks Skam, werd een TikTok-, streaming- en radiohit. Vervolgens wierp hij zich met zijn debuut-ep Un jour, je op als een van de nieuwe gezichten van de Franstalige pop. En eerder dit jaar stond hij in een uitverkochte La Cigale, de iconische concertzaal in Parijs met een capaciteit van bijna 1500 mensen. Niet slecht voor een Belgische artiest van wie u nog nooit hebt gehoord.

Naar de reden van zijn succes is het nochtans niet ver zoeken. Pierre de Maere maakt catchy popschijven geïnspireerd door Stromae, Les Rita Mitsouko, Freddie Mercury en Lady Gaga, combineert torenhoge ambities met amusante zelfrelativering en ziet er met zijn bloempotkapsel, chique kostuums, esthetische videoclips en voorliefde voor kitscherige romantiek ook nog eens uit als een internationale vedette. Tijd om het te callen: België is een popster rijker.

Een willekeurige quote: ‘Mijn heilige drievuldigheid is mijn kat, mijn grootmoeder en Lady Gaga.’

In concert: op 3.12 in La Madeleine, Brussel.



