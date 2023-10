Maak kennis met Estevie, de artieste die cumbia naar Generatie Z brengt

AKA Sarah Silva Leeftijd 20 LOCATIE Verenigde Staten INSTAGRAM @estevie IN HET KORT Cowgirl. Brengt cumbia naar gen Z. Houdt van accordeons.

Wat Rosalía doet met flamenco, PinkPantheress met drum-’n-bass en Sophie Straat met smartlappen, doet Estevie met cumbia: de muziek uit haar kindertijd moderniseren op maat van generatie Z. De Mexicaans-Amerikaanse artieste groeide op in Californië, maar reisde tijdens haar jeugd regelmatig terug naar Mexico. Bijvoorbeeld om er deel te nemen aan de televisietalentenjacht La Academia Kids. (Ze werd tweede.) Op haar nieuwe ep Cumbialicious slaat ze een brug en mengt ze noughtiescumbia en andere Latijns-Amerikaanse invloeden met moderne Amerikaanse pop.

‘Het viel me op dat er eigenlijk geen nieuwe cumbianummers uitkwamen’, vertelde ze onlangs aan Rolling Stone. ‘Dus ik dacht: ik moet het genre naar een nieuwe generatie brengen. Ik respecteer de traditie, maar ik voeg er een nieuwe twist aan toe zodat alle leeftijden er iets aan hebben.’ Denk: accordeons, impressionante vocals, de esthetiek van een cowgirl die op de kunstacademie zit en productiecredits voor Ricky Reed, die eerder samenwerkte met Jason Derulo, Camila Cabello en Lizzo. Estevie klinkt als iets dat u nog nooit gehoord hebt, maar wurmt zich desondanks onmiddellijk in uw oren. Ze zit daar goed.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ik wist niet welke richting ik moest inslaan of wie ik wilde zijn als artiest. Blijkbaar moest ik gewoon achterom kijken. Daar lag het antwoord. In mijn roots.’



