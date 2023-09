Maak kennis met de cabareteske pop van Chappell Roan en haar theatre kid-attitude

AKA Kayleigh Rose Amstutz LEEFTIJD 25 LOCATIE Verenigde Staten INSTAGRAM @chappellroan IN HET KORT Verlegen meisje. Glamoureuze popdiva. Midwestprinses.

Kayleigh Rose Amstutz is een verlegen meisje uit een christelijk, conservatief stadje dat graag wiet rookt en Mario speelt. Chappell Roan is een glamoureuze popdiva die zingt over queer seks, zich qua look laat inspireren door dragqueens en van elk concert een bombastisch feest maakt. Twee karakters die op het eerste gezicht nogal ver uit elkaar liggen, maar toch in een en hetzelfde lichaam huizen.

Het duurde weliswaar even vooraleer ze in harmonie met elkaar leefden. Op haar zeventiende verhuisde Chappell Roan naar Los Angeles, tekende ze een contract bij Atlantic Records en probeerde ze door te breken met brave singer-songwritermuziek. In 2020 volgde Pink Pony Club, een gedurfdere popsong, over een plattelandsmeisje dat naar de grote stad trekt om te strippen. En toen liet haar label haar vallen, trok ze ietwat gedesillusioneerd terug naar haar geboortestad Willard, Missouri en ging ze aan de slag als serveuse, donutverkoper, nanny en tv-assistente. Pas na een peptalk van haar vaste kompaan Daniel Nigro, tevens de producer van Olivia Rodrigo, besloot ze voluit haar eigen ding te doen: over-the-toppop, aangelengd met cabaret en de attitude van een theatre kid. Er is Red Wine Supernova, een flamboyante ode aan wijndrinkende Playboyvrouwen. Casual is een ballade over moderne situationships (een romantische relatie zonder duidelijke definitie of afspraken). En Hot to Go is een soort YMCA voor generatie Z, inclusief danspasjes. Vanaf deze week zijn ze allemaal te horen op haar debuut The Rise and Fall of a Midwest Princess, een gefictionaliseerd verslag van haar zelfontdekkingstocht. Het geheim? ‘I just don’t care if I sound stupid.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Als je aan een vijfjarige zou vragen om een popster te tekenen, zou die mij tekenen.’



