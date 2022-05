LIVE2020 maakt 20.000 euro vrij om psychologische hulp te faciliteren

LIVE2020, een initiatief voor en door de Belgische livesector dat opgericht werd om de sector te ondersteunen tijdens de coronacrisis, maakt nu ook 20.000 euro vrij om artiesten op psychologisch vlak te ondersteunen.

Na de coronacrisis lijkt het livecircuit eindelijk weer op normale toeren te draaien. Toch ziet LIVE2020 er heil in om nu ook psychologische hulp te bieden aan muzikanten en cultuurwerkers, nadat ze tijdens de pandemie al financiële ondersteuning konden krijgen. ‘Een onzeker statuut en onregelmatige inkomsten zorgen voor stress en doen mensen die actief zijn in de muziekindustrie twijfelen of het artistieke en financiële wel te rijmen vallen. Het tourleven is vaak slopend. De druk van social media en de mogelijkheid om altijd in contact te staan met de fans is voor veel muzikanten zowel een vloek als een zegen,’ licht het initiatief toe in een persbericht. LIVE2020 benadrukt ook dat het initiatief in deze competitieve sector altijd relevant is, ook zonder pandemie.

Concreet maakt LIVE2020 20.000 euro vrij om psychologische ondersteuning te bieden. zelfstandigen kunnen acht sessie bij een psycholoog of psychotherapeut laten terugbetalen, op voorwaarde dat ze de afgelopen drie jaar minstens een jaar in de Belgische muzieksector gewerkt hebben. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan sessies aanvragen via de website van het Sociaal Fonds Podiumkunsten.

Wie minder acute help nodig heeft, maar wel een luisterend oor kan gebruiken, kan terecht op WeListen. Daar is een klankbord te vinden voor iedereen die kampt met stress, die betrokken is bij een conflict of die slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag. Ten slotte wordt er op het platform inter.mezzo ook loopbaanbegeleiding aangeboden voor al wie met twijfels over de podiumkunsten- en muzieksector zit.