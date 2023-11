‘Ik vind clubs heel intens’: maak kennis met Yunè Pinku, een jonge producer van… clubmuziek

AKA Asha Yunè Leeftijd 20 Locatie Londen Instagram @yune.pinku In het kort Producer. Maakt clubmuziek. Vindt clubs heel intens.

Voor de lockdown was Asha Yunè een gewone Londense tiener die uiteenlopende baantjes aaneenreeg – ze werkte in een bar, liep stage bij Prada en verkocht kristallen –, zich in een opwelling kandidaat stelde voor opleidingen journalistiek aan Yale en Cambridge (en werd toegelaten) en zonder grote plannen lofi-nummers maakte met Clairo en Bladee als voorbeelden.

Nog geen twee jaar later werkte ze samen met Joy Orbison, maakte ze een mix voor diens show op BBC Radio 1, werd ze getipt door The Blessed Madonna en schreef ze met Logic1000 een nummer, What You Like, dat miljoenen streams haalde.

Het is héél snel gegaan voor Yunè Pinku. Sinds ze tijdens de pandemie een dromerige mix van pop, house en UK Garage op SoundCloud heeft gepost, geïnspireerd door artiesten als Eartheater, staat ze op de radar van hippe artiesten: ook Biig Piig en Charli XCX schoven aan voor een remix en afgelopen augustus werkte ze samen met Hot Chip.

Vorig jaar bracht de Maleisisch-Ierse Yunè Bluff uit, een ep vol dansmuziek voor muurbloempjes, of, zoals ze haar debuutplaat zelf omschreef, ‘voor mensen die graag naar clubs gaan maar te bang zijn om er echt iets te doen’. Na de release van haar tweede ep Babylon IX mocht ze voor het eerst op tournee in Amerika en Australië en eerder deze maand speelde ze op Pitchfork Music Festival in Berlijn. Sinds Yunè Pinku op SoundCloud werd ontdekt, lijkt het met haar carrière alleen nog maar bergop te gaan. En anders kan ze nog altijd journalist worden.

Een willekeurige quote

‘Ik vind clubs heel intens. Ik raakte verslingerd aan dansmuziek door in mijn slaapkamer in sites over UK garage te verdwijnen en allerlei elektronische muziek te ontdekken. Door te chillen dus, in plaats van door te dansen.’

In concert

In januari op Eurosonic Noorderslag.

