AKA Isis Gaston LEEFTIJD 23 LOCATIE New York INSTAGRAM @icespice IN HET KORT Fenomeen. De it-girl van de drillpop. De prinses Diana van de hood.

Isis Gaston is nog maar net begonnen, maar ze is nu al een popcultuurfenomeen. Het is imposant wat de communicatiestudent uit de Bronx allemaal verwezenlijkt heeft sinds ze twee jaar geleden zonder al te veel verwachtingen besloot om een nummer uit te brengen onder het pseudoniem Ice Spice. Eerst groeide haar Munch (Feelin’ U) uit tot een zomerhit op TikTok. Vervolgens bewees ze met het op SpongeBob SquarePants geïnspireerde Bikini Bottom, het repetitieve In Ha Mood en de onlangs verschenen ep Like…? dat haar viraliteit geen toevalstreffer was. Dat hebben ook haar collega’s intussen gesnopen. Hip volk als PinkPantheress en Arca staat in de rij om met haar samen te werken. Cardi B remixte een van haar songs. Er was een (vermoedelijke) beef met Drake. En Lil Nas X haalde de Ice Spice in zichzelf naar boven voor Halloween, inclusief oranje coupe en croptop. Gememed worden door de koning van het internet: dat wil wel iets zeggen.

Ice Spice is de nieuwe it-girl van de rap. Haar drillpop trekt de aandacht door haar nonchalante flow en extravagante esthetiek, een amusante arrogantie en meme-waardige oneliners (‘In the hood, I’m like Princess Diana’). Zoals enigszins te verwachten viel, brengt dat ook de onnodige internethaat met zich mee. Maar om één ding kan niemand heen: Ice Spice brengt de juiste sound op het juiste moment. Met voorsprong de hipste Gaston die wij kennen.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ik ben een geboren diva. Letterlijk. Ik rolde als baby al met mijn ogen.’



