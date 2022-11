CORE Festival organiseert tweede editie in 2023

Op 27 en 28 mei slaan Tomorrowland en Rock Werchter opnieuw de handen in elkaar om CORE Festival naar het Brusselse Ossegempark te brengen.

Dit jaar kregen we na twee coronajaren eindelijk weer een goed gevulde festivalzomer, waarin ook heel wat nieuwe concepten hun kans waagden. Een van de opvallendste nieuwkomers was CORE Festival, een samenwerking tussen Tomorrowland en Rock Werchter in het Ossegempark te Brussel, aan de voet van het atomium.

Op de eerste editie brachten de twee organisaties onder meer Denzel Curry, Jamie XX, Caribou en Shygirl naar Brussel. Het bleek een succesformule te zijn, want meer dan 40.000 bezoekers kochten een ticket voor het festival.

Vandaag laat CORE Festival weten dat er daarom een tweede editie komt. Op 27 en 28 mei 2023 wordt het Ossegempark opnieuw omgetoverd tot festivalweide. Vanaf vandaag kan u preregistreren voor de voorverkoop van het festival, die vrijdag 16 december om 11u begint. Over de line-up is nog niets bekend, maar het festival belooft binnenkort meer te laten weten.