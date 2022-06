22 tips voor de festivalzomer van 2022

De namen waar wij naar uitkijken, met Froukje, Sylvie Kreusch, Reinel Bakole, Alabaster dePlume en Stromae.

1. Froukje

Froukje schreef de Nederlandstalige soundtrack van 2020 én die van 2021. Maar ze wacht nog steeds op haar eerste festivalzomer zonder beperkingen. Wij gingen ons samen met haar warmlopen in Gent.

2. Grabriels

Die stem, hemeltjelief, die gezegende stem!

Al wie het Amerikaanse Gabriels – producers en multi-instrumentalisten Ryan Hope en Ari Balouzian, maar vooral de imposante zanger Jacob Lusk – eind vorig jaar in hun met strijkers en koortje uitgebreide bezetting aanschouwde in de AB Club, kwam achteraf superlatieven tekort. Zieltjes winnen deed Gabriels die avond dankzij een begeesterende melange van retrosoul en futuregospel, met Lusk en zijn hemels vibrerende stembanden als grootste, magnifiek uitgespeelde troef. Er is eigenlijk geen twijfel mogelijk: ook Kiewit zal vlot door de knieën gaan voor dit gezelschap.

Pukkelpop, zondag 21/8