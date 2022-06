Sylvie Kreusch zal deze zomer niet veel feesten: ‘Op elk festival waar ik heen wil, moet ik zelf spelen’

TW Classic, Cactusfestival, Gent Jazz, Dour, M-idzomer, Dranouter, Pukkelpop: Sylvie Kreusch passeert dit jaar zowat elk festival.

Sylvie Kreusch: Het wordt druk, maar ik heb er zin in. De vorige festivalzomer waren de meeste shows ofwel zittend, ofwel werden ze afgelast. Ik kijk er dus extra hard naar uit om in een volle tent vol dansende, zweterige mensen te staan.

‘Ik was een beetje vergeten hoe de sfeer op een festival is’, zei je onlangs, na Core Festival.

Kreusch: Core heeft mijn goesting nog wat meer aangewakkerd. Niet alleen de goesting om zelf op een podium te staan, maar ook om andere artiesten te zien performen en daar energie en inspiratie uit te halen.

Er staan ook enkele festivals in Duitsland, Spanje en Portugal op je planning. Wat verwacht je daarvan?

Kreusch: Het is heel cool dat ik op die podia mag staan, maar het wordt nog een tikje harder werken. Met een beetje geluk staan er een paar mensen in het publiek die me al kennen. De anderen zal ik vanaf nul moeten proberen te overtuigen. Een fijne uitdaging. Festivals zijn de ultieme gelegenheid om nieuwe artiesten te ontdekken. De fans die mijn teksten kunnen meezingen, palmen de eerste rijen in, maar het gros van het publiek bestaat uit passanten die even komen kijken en met wat geluk blijven staan.

Maak je een groot onderscheid tussen een club- en een festivalshow?

Kreusch: Mijn muziek komt het best tot haar recht in het donker. Of dat nu een donkere club of een donkere tent is, maakt me niet zoveel uit. (lacht) Maar ik pas me wel een beetje aan. De ballades moeten bijvoorbeeld sneller plaatsmaken voor energieke nummers. Op festivals moet je concurreren met andere artiesten. Als je het publiek dan te lang laat sudderen, ben je het misschien kwijt.

Ben je zelf een fervent festivalganger?

Kreusch: Ik ben niet zo’n fan van grote massa’s, dus ik ben blij dat ik tegenwoordig via de backstage shows kan meepikken. (lacht) Vroeger ging ik wel vaak naar Pukkelpop en Dour. Ik was het type festivalganger dat ’s middags al op de weide stond om de eerste bands te checken. Ik hou vooral van het groepsgevoel dat op festivals heerst. Een volle weide die uit volle borst meezingt en in de euforie deelt: dat is magisch.

Heb je deze zomer tijd om als toeschouwer een festival mee te pikken?

Kreusch: Dat wordt moeilijk. Op elk festival waar ik naartoe wil, moet ik zelf optreden. (lacht) Veel feesten zit er dus niet in deze zomer, maar op TW Classic ga ik toch even blijven plakken om Nick Cave, Florence + The Machine en Sky Ferreira te zien.