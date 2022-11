18 Belgen te zien op Eurosonic Noorderslag 2023

Onder meer Bolis Pupul, Avalanche Kaito, Kids With Buns en The Haunted Youth zullen spelen op het belangrijkste showcasefestival van Europa.

Waar Eurosonic Noorderslag vorig jaar nog in een digitale versie moest doorgaan, is het volgend jaar eindelijk weer tijd voor een fysieke editie. Van 18 tot en met 21 januari 2023 kan u terecht in Groningen voor het showcasefestival, dat nog steeds als missie heeft om talent vanuit heel Europa een podium te bieden.

De Belgen zullen in januari goed vertegenwoordigd zijn. Uit onze diverse muziekscene worden er maar liefst 18 artiesten afgevaardigd om in Groningen te gaan spelen. Met namen als Bolis Pupul, The Haunted Youth en Lander & Adriaan zit er voor elk wat wils tussen. Onderaan vindt u een overzicht van alle Belgische artiesten op ESNS 2023.

Andere sterk vertegenwoordigde landen zijn onder andre Frankrijk (13 artiesten), Ierland (14 artiesten), Duitsland en Spanje (elk 15 artiesten). Gastland Nederland voorziet de grootste schare artiesten. Tussen hun 49 afgevaardigden vinden we onder andere Joost, Gladde Paling en S10.

Benieuwd wat er allemaal broeit in de Europese muziekwereld? Via de website van ESNS kan u een ticket kopen voor het festival.