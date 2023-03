De Nieuwe Lichting-winnaar Mayorga: ‘Op mijn derde hield ik een tirade tot ik naar de muziekschool mocht’

Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & The Castle of Creep wonnen niet alleen De Nieuwe Lichting 2023, maar meteen ook een bootcamp in de befaamde Daft Studios in de Ardennen. Wij mochten mee.

‘I’ve got a girlcrush, a girlcru-ush.’ Wanneer we na Isaac Rouxs studiosessie de living van Daft binnenwandelen, is iemand het refreintje van Girlcrush aan het zingen. En het is níét Helena Mayorga Paredes, de Gents-Chileense gitariste die met dat nummer de StuBru-luisteraar én de jury voor zich won. Mayorga heeft het met haar band, die ook Mayorga heet, de hele namiddag geoefend voor de livesessie die dadelijk begint, waardoor er niemand in Daft rondloopt die niet met het deuntje in zijn hoofd zit. Managers, cameracrew, personeel en journalisten incluis.

Helena Mayorga weet dus hoe je een catchy nummer maakt, en dat is niet zo gek: haar bandleden deden al ervaring op bij onder meer Aarde aan Daan (zijzelf), Tsar B (bassist Trui Amerlinck), Pommelien Thijs (producer en gitarist Charline D’Hoore) en Pavlove (Paredes en drummer Sam Enthoven). Sinds de vier zo’n half jaar geleden een groep vormden, gaat het snel. Ze werden ‘de belofte’ van Radio Willy, mochten eind vorig jaar op tournee met High Hi, wonnen dus De Nieuwe Lichting en gaan later tijdens deze driedaagse een derde single opnemen voor hun eerste ep, die na de zomer uitkomt. Maar eerst nog die livesessie inblikken.

‘Ik ben al aan het zweten’, zegt Helena ietwat zenuwachtig terwijl de cameracrew voor de laatste keer de belichting uittest. Het is nog maar twee jaar geleden dat de geschoolde gitariste die ze al langer is besloot dat ze ook wilde zingen, en dat zorgt soms nog voor klamme handen. ‘Ik heb nog altijd niet het gevoel dat ik er helemaal klaar voor ben. Maar als het nu, met deze band rond mij, niet het juiste moment is, wanneer dan wel?’ Ondanks de zenuwen en de cameramannen die om hen heen cirkelen – inclusief een drone die van buiten naar binnen gluurt – speelt de groep drie foutloze takes. ‘Schatjes, zullen we dit nog een laatste keer doen?’ vraagt D’Hoore na de derde take. ‘Voor de zekerheid?’ Waarna Helena voor een vierde en laatste keer ‘I’ve got a girlcrush, a girlcru-ush’ zingt. ‘Dat was ’m!’

© Anneke D’Hollander

***

‘Zeg, we zijn hier wel een interview aan het geven, hè’, zegt D’Hoore gespeeld streng. De band zit na de livesessie uit te blazen in het zwembad, waar de leden van Jack Vamp & The Castle of Creep vrolijk bommetjes doen. De rest van haar groep kijkt D’Hoore aan en begint te lachen. ‘Wat is er aan de hand? Is het de mascara?’ ‘Je bent precies een pandaatje’, zegt Sam Enthoven. Ze veegt de zwarte strepen onder haar ogen weg, terwijl wij onze recorder zo droog mogelijk proberen te houden. ‘Dat ding is toch waterdicht, hè?’

Jullie vormen nog geen half jaar een groep, maar lijken al heel hecht. Bij de prijsuitreiking van De Nieuwe Lichting zijn jullie min of meer op elkaar gaan liggen.

Charline D’Hoore: We hadden in de finale eerst niet door dat we gewonnen hadden. Barno Koevoet & De Duimspijkers riepen zo hard dat we onszelf niet konden horen. (lacht) Tot we om ons heen keken en ons realiseerden: fuck, de spots schijnen op ons. En dan zijn we op elkaar gesprongen, ja.

Helena, klopt het dat je al op je derde gitaar wilde spelen en heel luid bent beginnen te roepen toen je ouders je probeerden uit te leggen dat je nog te jong was?

Helena Mayorga Paredes:(lacht) Ja. Toen mijn broer en zus naar de muziekschool mochten, wilde ik dat ook heel graag. Maar ik was drie, dan moet je eerst nog leren groentjes te eten en zo. Dus heb ik in de keuken maar een tirade afgestoken tot mijn ouders plechtig beloofden dat ik mocht gaan zodra ik oud genoeg was.

Kom je uit een muzikaal gezin?

Mayorga: Mijn broer speelde altviool en mijn moeder verzamelde platen, maar vooral mijn oma was erg muzikaal. Het was haar droom om aan het conservatorium klassieke piano te studeren. Maar het waren toen andere tijden, en ze mocht niet gaan. Nu heb ik haar droom dus een beetje waargemaakt.

Komt je oma weleens naar jullie shows kijken?

Mayorga: Mijn oma is al best oud. Ik denk dat dat niet meer voor haar weggelegd is.

Trui Amerlinck: Ze zou eigenlijk echt naar Werchter moeten komen. We gaan dat regelen. Er is daar een hele verdieping voor de rolstoelen.

Terwijl wij naar huis rijden, maakt De Nieuwe Lichting 2023 zich klaar voor hun tweede en laatste avond in de Daft Studios. De fles rum van Isaac Roux is intussen halfleeg. Jack Vamp & The Castle of Creep is in de zetel geploft – een mens kan maar zo lang in een sauna zitten. En Mayorga? Zij nemen in de studio een cover van Lovesong van The Cure op, een nummer waarvan wij alvast hopen dat ze het ook tijdens hun show op Werchter zullen spelen. Voor de oma.



