Op kamp met De Nieuwe Lichting

Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & The Castle of Creep wonnen niet alleen De Nieuwe Lichting 2023, maar meteen ook een bootcamp in de befaamde Daft Studios in de Ardennen. Wij mochten mee.

Jack Vamp & The Castle of Creep: ‘Bowie kon ook niet altijd Ziggy Stardust zijn, hè?’

‘Mogen we al in de sauna?’

Het is maandag 7 maart, 13 uur. De winnaars van De Nieuwe Lichting hebben net hun instrumenten uitgeladen in de luxueuze Daft Studios in de Ardennen, waar ze de komende drie dagen studiotijd krijgen en een livesessie zullen opnemen. Arthur Boussiron, de frontman van poprockgroep Jack Vamp & The Castle of Creep, stelt meteen zijn prioriteiten op scherp. ‘We hebben onderweg gebeld om te vragen of ze de sauna wilden aanzetten. (lacht) Als kind ging ik vaak met mijn moeder naar de naaktsauna. Ik vind het nog steeds zalig. Maar ik heb de rest van de band nog niet kunnen overtuigen.’

© Anneke D’Hollander

Isaac Roux: ‘Paul McCartney zat daar gewoon in korte broek en pantoffels over muziek te babbelen.’

‘Dat klonk al niet slecht, hè’, zegt de sound engineer tegen singer-songwriter Louis De Roo. Van alle Nieuwe Lichting-winnaars kan hij de meeste adelbrieven voorleggen: hij haalde op zijn veertiende de publieksprijs op talentenwedstrijd Kunstbende, deed mee aan The Voice, won vorig jaar met zijn project Isaac Roux de publieksprijs op Humo’s Rock Rally, studeerde aan het Liverpool Institute for Performing Arts (de school van Paul McCartney) én mocht als tiener op minitournee naar Australië nadat een groepje Aussies hem had ontdekt tijdens het busken in Bordeaux. ‘Daar komt helemaal niets van in huis, dacht ik toen een Australiër me zei dat hij me voor enkele shows zou meenemen naar Sydney’, vertelt De Roo tussen het opnemen door. ‘Maar de volgende ochtend kreeg ik effectief de vliegtickets in mijn mailbox. Een geweldige ervaring. Het was altijd al mijn droom om naar Australië te gaan.’

© Anneke D’Hollander

Mayorga: ‘Op mijn derde hield ik een tirade tot ik naar de muziekschool mocht.’

‘I’ve got a girlcrush, a girlcru-ush.’ Wanneer we na Isaac Rouxs studiosessie de living van Daft binnenwandelen, is iemand het refreintje van Girlcrush aan het zingen. En het is níét Helena Mayorga Paredes, de Gents-Chileense gitariste die met dat nummer de StuBru-luisteraar én de jury voor zich won. Mayorga heeft het met haar band, die ook Mayorga heet, de hele namiddag geoefend voor de livesessie die dadelijk begint, waardoor er niemand in Daft rondloopt die niet met het deuntje in zijn hoofd zit. Managers, cameracrew, personeel en journalisten incluis.

© Anneke D’Hollander