De New Yorkse Miss Grit maakt zelfverzekerde, snedige indierock, ondanks haar impostor syndrome

Aka: Margaret Sohn

Locatie: New York

Instagram: @miss_grit

In het kort: Muzikant. Maakt snedige indierock. Overwon haar impostor syndrome.

In het lang: Miss Grit heeft al zowat haar hele leven last van het impostor syndrome. Eerst doordat ze zich als Koreaans-Amerikaanse voortdurend probeerde aan te passen aan de witte suburbs van Michigan. Vervolgens ook muzikaal, nadat ze in 2019 heel wat complimenten had gekregen voor haar debuut-ep Talk Talk, volgens NME ‘een explosie van creativiteit’. Hoewel ze al zestien jaar lang gitaar speelt, een diploma muziektechnologie van de New York University op zak heeft en haar eigen effectpedalen bouwt, bekroop haar het gevoel dat ze geen echte muzikant was, maar gewoon heel goed kon doen alsof. En dus sloot ze zich op in een muziekstudio en daagde ze zichzelf uit om haar volgende project helemaal in haar eentje te producen, zodat ze – vooral aan zichzelf – kon bewijzen dat ze geen fraudeur is.

Het resultaat is het vorig jaar verschenen en toepasselijk getitelde Impostor, dat nochtans uitblinkt in zelfverzekerde, snedige indierock en inventieve electronica voor fans van Mitski en Miss Grits ‘ultieme idool’ St. Vincent. Nu is er Like You, haar bevreemdende debuutsingle bij het befaamde Britse label Mute, geïnspireerd door Alex Garlands Ex Machina en de humanoïde robot uit die sciencefictionfilm, én een passage in Trix voor een schamele 5 euro. Wees gerust: u zult zich achteraf niet opgelicht voelen.

Een willekeurige quote: ‘Succes geeft mijn zelfvertrouwen een boost, maar tegelijk denk ik: zijn al die mensen wel zeker? Is dit echt? Misschien is het allemaal een misverstand en ontdekken ze mijn muziek per ongeluk? Ik dacht dat ik gewoon een fout in het systeem was.’

In concert: op 27/10 in Trix, Antwerpen.



