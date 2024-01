De Brusselse rapper Shay: onbekend in Vlaanderen, een megaster in Frankrijk

AKA Vanessa Lesnicki LEEFTIJD 31 LOCATIE Brussel INSTAGRAM @shayizi IN HET KORT Rapper uit Molenbeek. Ster in Frankrijk. Onbekend in Vlaanderen.

Ze komt uit Brussel, maar ze is een megaster in Frankrijk en aan de andere kant van onze taalgrens. Ze heeft één miljoen volgers op Instagram en bereikt maandelijks een dikke twee miljoen luisteraars op Spotify. Haar vorige plaat, Antidote uit 2019, ontving twee gouden platen in Frankrijk. Als model stond ze op de cover van Vogue Japan en deed ze een campagne voor Burberry. In 2022 zetelde ze in de jury van Nouvelle école, de Franse versie van de Netflix-rapwedstrijd Rhythm + Flow die op Peaky Blinders en Stranger Things na de meest gestreamde serie in België werd. En toch heeft u hoogstwaarschijnlijk nog nooit van Shay gehoord.

Dat is bizar, zeker als u weet dat ze al enige tijd meedraait. Shay groeide op in Molenbeek met een Poolse vader, Congolese moeder en grootvader Tabu Ley Rochereau, ‘de koning van de Congolese rumba’ die ooit als eerste Afrikaanse artiest optrad in de Olympia in Parijs. Als tiener begon ze te spijbelen en drugs te dealen, waarna haar ouders haar een jaar naar Kinshasa stuurden om te bezinnen. Uiteindelijk vond ze een uitweg in de muziek en begon ze zonder grootse verwachtingen songs op te nemen met haar broer en producer Le Motif. Een van die songs belandde bij het Franse rapicoon Booba, die in 2011 de single Cruella met haar opnam en haar uitnodigde op het podium van de Parijse arena Bercy. Zo werd ze, nog voor Damso en Roméo Elvis, de eerste Belgische rapper die de grens overstak. Vorige week verscheen haar derde plaat Pourvu qu’il pleuve. Het wordt hoog tijd dat u Shay leert kennen.

Een willekeurige quote ‘Als Belgische rapper is het voldoende om bekend te zijn in je buurt. Brussel is klein, en iedereen kent elkaar. Daarom was het een shock toen een nobody als ik plots het podium deelde met Booba. Mensen beseften toen: als zij het kan, is het voor mij misschien ook mogelijk.’



