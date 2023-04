De Britse popartieste Girli heeft een duidelijk doel voor ogen: het begrip ‘girly’ herclaimen

AKA Milly Toomey LEEFTIJD: 25 LOCATIE Londen INSTAGRAM @girlimusic IN HET KORT Artiest. Meisjesachtig. Maakt tongue-in-cheekpop.

Zelden vat een artiestennaam zo goed samen waar de artiest in kwestie voor staat als in het geval van Girli. De Britse Milly Toomey heeft namelijk een duidelijk doel voor ogen: het begrip ‘girly’ herclaimen. ‘Als je iets omschrijft als meisjesachtig, is dat vaak een beetje denigrerend bedoeld’, aldus de singer-songwriter. ‘Maar waarom eigenlijk? Ik wil bewijzen dat roze ook punk kan zijn.’ Sinds ze op haar zeventiende debuteerde met het desoriënterende So You Think You Can Fuck with Me Do Ya? heeft ze al heel wat muzikale watertjes doorzwommen, maar er zijn gelukkig ook zekerheden in het universum van Girli: haar bad-ass attitude, uitgesproken lyrics over queerness, feminisme en mentale gezondheid en een fluoroze haardos.

Na een paar ep’s, de debuutplaat Odd One Out en geflirt met bubblegumpop en rap, lijkt ze voorlopig halt te houden bij tongue-in-cheekpop met een rauw punkrandje. Of zoals ze het zelf omschrijft: ‘Girli is chaos: een explosieve mix van girl power, jong zijn in Londen en een tikje boos zijn’. Net terug van een Amerikaanse tournee als voorprogramma van Alt-J, passeert ze nu in Trix. Benieuwd of die meisjesachtige chaos ook live tot zijn recht komt.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ik zou niet willen dat iedereen me leuk vindt, want dat zou betekenen dat ik niemand tegen de borst stuit.’

IN CONCERT op 13.04 in Trix, Antwerpen.



