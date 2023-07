De balans: dit waren de beste 10 klassieke concerten van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: klassieke concerten en opera.

Ontdek al het beste van 2023 tot nu toe in ons dossier.

10) Les Siècles o.l.v. François-Xavier Roth (17.06, deSingel, Antwerpen)

Sheherazade van Rimski-Korsakov en Petroesjka van Stravinsky: het lijkt wel een ietwat oriëntalistische publiekstrekker. Maar de aanstekelijke goede luim van een helder intonerend en ritmisch klaterend orkest met een gedreven dirigent maakt dat je er vol nieuwe energie buitenkomt.

9) Stefan Prins / Nadar Ensemble: Der Wanderer 2.0 (04-05.03, deSingel, Antwerpen; 26.03, Concertgebouw, Brugge)

Het begrip ‘klassiek’ mag wel eens wat opgerekt worden. Bij componist Stefan Prins en zijn huisensemble Nadar vormen wandelschoenen, smartphone en koptelefoon de attributen van een zoektocht naar een nieuwe relatie tussen mens en technologie.

8) George Benjamin: Lessons in Love and Violence (02.05, Bozar, Brussel)

George Benjamins derde opera, naar Christopher Marlowes zestiende-eeuwse politieke horrorstuk Edward II, is een meesterwerk over hoe de liefde kan leiden tot intrige, verraad en moord. De componist zelf aan het werk zien als dirigent is, zelfs al is de opvoering concertant, een belevenis.

7) Richard Wagner: Tristan und Isolde (25.03-23.04, Opera Ballet Vlaanderen, Gent/Antwerpen)

De Franse cultcineast Philippe Grandrieux zet Tristan und Isolde op het toneel. Of beter: geeft er vorm en beeld aan. Of: verduistert het. De opvoering was controversieel en zeker niet voor iedereen. Maar wie wilde, kwam anders buiten dan hij binnenging.

6) Magdalena Kozená en Mitsuko Uchida (10.05, deSingel, Antwerpen)

De intieme Poèmes pour Mi van Olivier Messiaen en de fijnzinnige mélodies van Debussy door een barok en klassiek geschoolde mezzosopraan met aan de piano een meesteres van de nuance: dat is wellicht niet exact wat Messiaen verwacht zou hebben. Het is meer.

5) Dmitri Sjostakovitsj: De neus (20.06-02.07, De Munt, Brussel)

Met grimmige humor en feilloze timing transponeert Alex Ollé van het collectief La Fura dels Baus de honderd jaar oude debuutopera van Sjostakovitsj naar een droombeeld van onze tijd. Je mag lachen, maar je wordt wel met de neus op de feiten gedrukt.

4) Anna Prohaska en Patricia Kopatsjinskaja: Maria Mater Meretrix (20.04, deSingel, Antwerpen)

Van Hildegard von Bingen tot György Kurtág gaat dit mozaïek over de Moeder Gods en Maria Magdalena: twee goddelijke, overrompelende vrouwen en het spitante ensemble Resonanz in een avond die het concept ‘concert’ ver overstijgt.

3) Amandine Beyer, Marco Ceccato, Kristian Bezuidenhout: pianotrio’s van Menselssohn (26.02, Amuz, Antwerpen)

Heeft het zo geklonken toen Richard Wagner het tweede pianotrio van Mendelssohn hoorde met de componist aan de piano en Louis Spohr op de viool? Wellicht niet, want het was een andere tijd en de musici namen zich misschien iets meer vrijheid. Maar het moet wel evenveel indruk gemaakt hebben.

2) Julia Lezhneva en Anima Eterna o.l.v. Giovanni Antonini (13.01, Amuz, Antwerpen; 14.01, Concertgebouw, Brugge)

Als je zoekt naar het ‘ware’ bel canto vind je een ononderbroken lijn van Mozart tot Rossini. Nooit klonk muziek vrijer en vloeiender dan in die glorietijd rond 1800. De onwaarschijnlijk virtuoze sopraan Julia Lezhneva waagt die queeste. En vindt.

1) Bastarda! (21.03-15.04, De Munt, Brussel)

Het is een waagstuk: vier opera’s van Gaetano Donizetti over de Tudors omvormen tot een twee avonden durende show voor onze tijd. Maar regisseur Olivier Fredj slaagt er met verve in door te putten uit vele bronnen, van het Engelse variététheater tot de tv-serie, van de psychoanalyse tot de biopic.