Bluesman Tiny Legs Tim overleden

In Gent is Tim De Graeve, bekend als Tiny Legs Tim, overleden. Behalve soloartiest was hij ook labelbaas en bezieler van de Vlaamse rootsscene. Hij werd 44.

Hij had de levensloop van de ware blueszanger. De kop, dat ook – wat zit er toch in het water in het diepe West-Vlaanderen? Feit is dat Tiny Legs Tim, né Tim De Graeve, zich geen persona aanmat wanneer hij zong. Het was een levenskeuze geweest. En zo zou een man uit Westouter, aangevuurd door reizen naar New Orleans, een vaandeldrager van de Vlaamse rootsscene worden.

Gitarist De Graeve voelde hoe er na de Gouden Generatie van de jaren negentig, met bands als El Fish, The Electric Kings en Mambo Chillum, een gat was gevallen. De opvolging stond niet klaar. Internationaal hielden enkele guitar slingers stand, maar dat was zijn blues niet. ‘Ik voelde me toen behoorlijk alleen, als bluesliefhebber’, vertelde De Graeve aan Knack. ‘Tot ik in 2010 werd voorgesteld aan gitarist Guy Verlinde. Liever dan elkaar als concurrenten te beschouwen en elkaar het licht in de ogen niet te gunnen, zijn we gaan samenwerken in bluesjams. Ik had nog nooit zo veel gelijkgestemde muzikanten gezien.’

© Anton Coene

Wat begon met akoestische jams werd een parcours met drie ep’s en zes albums en een liveplaat. De Gentse club Missy Sippy groeide, mede door zijn engagement, uit tot het centrum van de rootsscene. De Graeve trad er talloze keren op, cureerde de bluesjams en trok aan de kar met een eigen label, Sing My Title. Als muzikant groeide hij zienderogen. Elsewhere Bound uit 2019 was zijn meest ambitieuze project: met een kloeke blazerssectie schopte hij het tot op Gent Jazz. Missy Sippy All Stars Vol. 1 (2020) liet een staalkaart horen van de muzikanten die rond hem floreerden, en met Call Us When It’s Over (2021) schudde hij de pandemie van zich af.

Maar onderhuids roerde de onrust. De Graeve kampte sinds zijn jonge jaren met een leveraandoening, en had al twee transplantaties achter de rug. Hij droeg het als een badge of honor en maakte van zijn frêle gestel zijn artiestennaam: Tiny Legs Tim. De blues werd een levenskeuze. Als hij verder zou gaan, zou het met zijn muziek zijn.

Enkele weken geleden belandde hij opnieuw in het ziekenhuis. Vandaag, tijdens zijn derde transplantatie, begaf zijn hart het.

De redactie van Knack biedt haar condoleances aan aan de familie. En draait een nummer van Muddy Waters. Sail on, Tim, sail on.