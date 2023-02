Beyoncé komt naar het Koning Boudewijnstadion

Op zondag 14 mei treedt Queen B voor het eerst in zeven jaar op Belgische bodem op.

Het was al van 2016 geleden dat Beyoncé nog in ons land optrad, maar fans mogen zondag 14 mei in hun agenda schrijven. Dan komt Queen B eindelijk nog eens naar België, meer bepaald naar het Koning Boudewijnstadion. Dat valt te lezen op haar officiële website.

Beyoncé bezoek ins land in het kader van heer Renaissance-tour, ter ondersteuning van haar gelijknamige album dat ze vorig jaar uitbracht en dat Knack Focus uitriep tot album van het jaar. Renaissance was het eerste solo-album van Beyoncé in zes jaar, voorafgegaan door Lemonade in 2016.

De ticketverkoop gaat volgende week vrijdag van start via bovengenoemde website.