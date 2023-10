Dwalen in het flatgebouw van Abattoir Fermé met Stef Lernous

Abattoir Fermé bouwt verder aan zijn appartementscyclus. In het tweede deel CQ. – ‘seek you’ – dolen de bewoners door de gangen.

CQ. is onderdeel van wat een achtdelige cyclus moet worden over het appartementsblok waar Stef Lernous, opperhoofd van het prettig gestoorde Abattoir Fermé, is opgegroeid. ‘Vorig jaar opende die met Mij die ge graag in het donker ziet’, legt hij uit. ‘Er komt ook nog een deel over een dromend jongetje in een van de flats. Dat wordt nogal autobiografisch.’ Ondertussen wordt er in trappenhallen gedwaald, in liften geliefd, in toiletbuizen gefluisterd en om verboden dingen gevraagd, in een wereld ‘waarin mensen buren zijn maar elkaar niet kennen’.

Ik nam de psychose van mijn buur op, om zelf niet gek te worden.’ Stef Lernous

Stef Lernous: Dat appartementsblok lag – misschien niet toevallig (grijnst) – aan de Ziekeliedenstraat in Mechelen. Stel je een betonnen flatgebouw uit de jaren zeventig voor. Inkomhal met een marmeren bloembak. In sierlijke kandelaars: lampjes die als vlammetjes ogen. Of beter: oogden. Na een tijd zag je vooral de slijtage. Daar woonde ik tot mijn achttiende. En later nog eens twee jaar. Mijn ouders woonden er vijftig jaar. Twee jaar geleden stierf mijn vader. Daarna is mijn moeder verhuisd. Ik heb die plek vaak gefotografeerd. En ik heb er geluidsopnames gemaakt.

Van?

Lernous: Mijn buren. Onder hen: een psychotische buur. Ik nam alles op wat er tijdens een psychose te horen was. Dat was mijn manier om zelf niet gek te worden. Dat materiaal vormt nu mee de basis van deze cyclus.

In CQ. zie je enkele bewoners die letterlijk en figuurlijk zoekende zijn. Hun wereld is niet groter dan het gebouw. Ze worden gek van eenzaamheid. Ze dolen door de gangen, liggen in de lift, eten… Ze sturen het publiek licht verward maar geamuseerd de nacht in.

Recht tegenover ‘Het Blok’, zo wordt terloops in het stuk vermeld, ligt restaurant Byzantium. Jouw lief is chef-kok. Is de tijd rijp voor een stuk waarin het publiek te eten krijgt?

Lernous: We bereiden een deel voor dat Byzantium heet, waarin het publiek mee aan tafel schuift. Maar eerst, in februari, volgt nog het derde luik, het grootse Genesis. En uiteindelijk, in 2027, nodigen we het publiek uit in een gebouw vol sporen van de personages.