De balans: dit zijn de beste 10 podcasts van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: podcasts.

Ontdek al het beste van 2023 tot nu toe in ons dossier.

10) The Louis Theroux Podcast

Meesterdocumentairemaker Louis Theroux maakt nu ook podcasts. Zijn eerste poging, Grounded with Louis Theroux, werd een hit, en ook The Louis Theroux Podcast, waarin hij opnieuw celebrity’s interviewt, is de moeite waard. Die paar fragmenten waarin hij probeert te zingen kunt u gewoon doorspoelen.

9) Believe in Magic

In 2012 richt de zestienjarige en langdurig zieke Megan Bhari een liefdadigheidsorganisatie op voor zieke kinderen. Wanneer Believe in Magic zo groot wordt dat zelfs de mama van Harry Styles de Kilimanjaro beklimt om geld in te zamelen duiken er geruchten op: is Megan wel echt ziek? De BBC zocht het uit.

8) OK dan niet

Na het gelijknamige boek maakte De Morgen-journalist Katrin Swartenbroux ook een podcast over en voor millennials die volwassen worden in een wereld die helemaal anders is dan hun steeds werd verteld. (We moesten het ook dubbelchecken, maar de jongste millennials worden dit jaar al 27. Als dat u angst inboezemt, zie nummer 3.)

7) Waar is zuster Gabrielle?

De beste Vlaamse podcast van dit voorjaar komt uit de koker van de VRT. Journalist Philip Heymans onderzocht de zaak van zuster Gabrielle oftewel ‘Gaby’, een vrijgevochten kloosterzuster uit Dendermonde die in 1982 spoorloos verdween.

6) Fierce Rivalries

Fierce Rivalries heeft een gelijkaardig uitgangspunt als Diss and Tell, maar dan met een gevatte dragqueen (de Mexicaans-Amerikaanse Delta Work) als cohost en een breder aanbod aan vetes. Onze favoriet: de aflevering over Cleopatra, die op haar achttiende koningin werd van het oude Egypte en héél ver ging om die titel te bewaren.

5) Diss and Tell

Een podcast van Wondery over iconische vetes uit de popcultuur en wat die ons over onze maatschappij kunnen leren. Van de Instagramruzie tussen Selena Gomez en Hailey Bieber tot Blac Chyna die de voltallige Kardashian-familie voor de rechter sleepte.

4) Shrink the Box

Acteur en comedian Ben Bailey Smith en psychotherapeut Sasha Bates duiken in de psyche van uw favoriete tv-personages. Voor wie zich afvroeg waarom Monica uit Friends niet kan stoppen met poetsen, waarom Walter White uit Breaking Bad nooit een broek aandoet en waarom Tanya het meest tragische personage uit The White Lotus is.

3) Wiser than Me

Een succesvolle podcast van actrice Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld, Veep) waarin ze praat met ‘oudere en wijzere vrouwen’ over ouder worden, de voordelen van trage work-outs en hoeveel katten je nog kunt adopteren na je zeventigste. Inclusief een fragment over de favoriete vibrator van Jane Fonda.

2) Blauwe M&M’s – seizoen 2

In het tweede seizoen van de Nederlandse podcast Blauwe M&M’s duiken muziekjournalisten Atze de Vrieze en Timo Pisart van 3voor12 opnieuw in de coulissen van de muziekindustrie. Onthouden wij alvast: je wilt géén ruzie krijgen met de security van Metallica.

1) The Coldest Case in Laramie

Volgens The New York Times-journalist en oorlogsverslaggever Kim Barker is niet Kabul of Islamabad, maar Laramie, in de Amerikaanse staat Wyoming, de ‘gemeenste plek waar ze ooit woonde’. Voor The Coldest Case in Laramie – een podcast van de makers van Serial – bijt ze zich vast in een moordzaak die tijdens haar middelbareschooltijd het stadje in haar greep hield, maar nooit opgelost raakte.