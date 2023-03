Brugge stelt met Reiefestival nieuw kunstenfestival voor

Brugge organiseert van 18 tot en met 20 augustus het Reiefestival. Het nieuwe kunstenfestival, dat de brug wil slaan tussen erfgoed en hedendaagse podiumkunsten, zal driejaarlijks plaatsvinden. Veertien nationale en internationale kunstenaars maken daarvoor nieuwe creaties.

Brugge Plus, Kunstencentrum KAAP en Concertgebouw Brugge zetten, in opdracht van stad Brugge, hun schouders onder het project. Voor de eerste editie koos het Reiefestival voor het thema ‘Geloof’. In september 2021 werd een open oproep gelanceerd die resulteerde in 104 projectvoorstellen. Kunstenaars die een voorstel wilden indienen, konden inspiratie halen uit een inspiratiebox die was samengesteld door de Brugse erfgoedorganisaties.

Een jury, met daarin onder anderen de Brugse schepen van Cultuur Nico Blontrock, selecteerde uit de 104 inzendingen 14 projecten. Die creaties zullen verspreid over historische locaties in de stad te zien zijn. “Het Reiefestival wordt in een rotatie met Triënnale Brugge en Gouden Boomstoet een nieuwe, driejaarlijkse cultuurtraditie in openlucht. De bezoeker ziet cultureel Brugge van een verrassende, vernieuwende kant. De Bruggelingen zien ‘hun’ water als rode draad doorheen het festival”, zegt Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus vzw.

Tijdens het Reiefestival passeren heel wat disciplines de revue waaronder processies, performances, theatervoorstellingen, installaties en een belevingsconcert in openlucht. Er staan ook twee binnenlocaties op het programma. Myriam Van Imschoot en Lucas Van Haesbroeck nodigen bezoekers uit om een nacht lang te mediteren met geluid en klank. “Van valavond tot zonsopgang brengt ‘Nocturnes for a society’ een gemeenschap samen in de turnzaal van Howest rond de traditie van het wiegelied, en dat twee avonden op rij”, klinkt het bij de organisatie. Benjamin Verdonck maakt met zijn kijkkast ‘Locus iste’ een nieuwe compositie voor de Joseph Ryelandtzaal.

De ticketverkoop start op 3 mei. Tickets zijn verkrijgbaar via de website of bij In&Uit.