Schrijver en leerkracht Ruth Lasters wint 73ste Arkprijs van het Vrije Woord

Schrijver en leerkracht Ruth Lasters heeft de 73ste Arkprijs van het Vrije Woord gewonnen. De symbolische prijs wordt sinds 1951 uitgereikt om te verhinderen dat ideologische bekrompenheid de vrijheid van meningsuiting en denken zou inperken. Lasters stapte in september op als stadsdichter van Antwerpen, nadat het stadsbestuur haar protestgedicht over stigmatisering in het onderwijs had geweigerd.

In een persmededeling schrijft de organisatie dat de kritische houding van Lasters over de behandeling van het beroepsonderwijs en haar verzet tegen de beknotting van de vrije meningsuiting haar doen terugkeren naar de oorspronkelijke opzet van de Arkprijs. ‘Lasters stelt dat elke afhankelijkheid van overheid of bedrijfssubsidies hachelijk is. Alleen onafhankelijk denken kan tot een zinvol debat leiden’, schrijft de organisatie.

Het Arkcomité noemt haar ontslag als stadsdichter meer dan een symbool. ‘Ruth Lasters stelt de wezenlijke vraag of schoolopleidingen niet te veel onderhevig zijn aan politieke of economische belangen. Dat is meteen een pleidooi voor culturele burgerinitiatieven. Een schrijver dient geen ‘Losgeld’ te betalen, zoals de titel van haar gewraakte gedicht luidt.’

Aan de Arkrpijs is geen geldbedrag verbonden. De namen van de laureaten worden gegrift in een kunstobject dat wordt bewaard in het Letterenhuis in Antwerpen. Onder meer Hugo Claus, Robbe De Hert, Tom Lanoye, Wannes Van De Velde en Caroline Pauwels waren ooit laureaat.

Lasters ontving eerder al de debuutprijs proza (Poolijs) en poëzie (Vouwplannen), en de Herman De Coninckprijs (Lichtmeters). De Arkprijs wordt in oktober uitgereikt in het huis van Herman Teirlinck in Beersel.