Dit zijn de beste 10 boeken van 2023

1 Ik zeg geen vaarwel (Han Kang)

Twee afgezaagde vingerkootjes wijzen de weg naar een vergeten massagraf. Klinkt gruwelijk, maar in de handen van de Zuid-Koreaanse topauteur Han Kang krijgt horror altijd een sprookjesachtig randje. Ik zeg geen vaarwel is een hoogtepunt in haar oeuvre, en in de wereldliteratuur.

2 Hitte (Victor Jestin)

Zon, zee en klungelseks: ideaal leesvoer voor barre winteravonden. Frans talent Jestin debuteert met een broeierige roman over landerige dagen op een camping. Verveling troef, tot een jongen verdwijnt. Wie Jestin live aan het werk wil zien: hij toert in februari mee met Saint Amour.

3 De geopolitieke tragedie (Robert D. Kaplan)

Een boek dat met de dag relevanter lijkt te worden en waarin Kaplan beweert dat de wereld geen plaats is waar je een keuze kunt maken tussen goed en kwaad. De realiteit is complex, en politici die dat niet willen inzien betalen dat met massaal veel bloed, zij het bijna nooit het hunne.

4 Er schuilt een vreemde in ons (Sheila Armstrong)

Het debuut van de Ierse schrijfster Sheila Armstrong begint als een klassieke thriller – er wordt een lijk op het strand gevonden – maar ontvouwt zich pagina na pagina tot een wonderlijke mozaïek van mensenlevens.

5 Shy (Max Porter)

Max Porter wordt met elk boek beter. In Shy kruipt hij in het hoofd van een getroebleerde jongen die ontsnapt uit een jeugdzorgcentrum. Op het ritme van de drum-’n-bass belicht Porter de zelfkant van de maatschappij.

6 De details (Ia Genberg)

De Zweedse schrijfster Ia Genberg brengt een proustiaanse ode aan verloren vrienden. Haar portretten lezen als spiegels waarin de schrijver én de lezer zichtbaar worden.

7 Echo van de tijd (Jeremy Eichler)

In de composities van Richard Strauss, Arnold Schönberg, Benjamin Britten en Dmitri Sjostakovitsj gaat Eichler op zoek naar de wijze waarop muziek het verhaal van de gruwelen van de oorlog kan vertellen. Elegant, en met veel historische kennis gebracht.

8 Een eiland (Karen Jennings)

Twee ballingen voeren op een afgelegen eiland een paranoïde krijgsdans uit, met de lezer als jury. De Zuid-Afrikaanse schrijfster Jennings spant met elke bladzijde het wurgkoord verder aan.

9 Hemel (Mieko Kawakami)

In Hemel proberen twee Japanse tieners te ontsnappen aan hun helse pestkoppen. Kawakami tilt haar bittere verhaal boven het gemiddelde schooldrama uit en vertelt tegelijk iets over de kille Japanse maatschappij.

10 De tawl (Philip Dröge)

Dat New York ooit van de Nederlanders was, wisten we natuurlijk wel, maar hoe verging het de Nederlandse taal nadat de Engelsen de macht hadden overgenomen? Dröge stapte op zijn Amerikaanse huurfiets en zocht het ter plekke uit, met dit grandioos geschreven boek vol fantastische verhalen tot gevolg.