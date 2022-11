Anjet Daanje wint Boekenbon Literatuurprijs

De Nederlandse schrijfster Anjet Daanje heeft de Boekenbon Literatuurprijs 2022 gewonnen met haar roman ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’.

Dat maakte Guy Verhofstadt, juryvoorzitter van de jaarlijkse literatuurprijs, donderdagavond bekend vanuit de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag. Daanje ontvangt een geldprijs van 50.000 euro.

De shortlist bestond uit een Vlaamse en vier Nederlandse auteurs. Naast Daanje maakten ook de Leuvense Carmien Michels (‘Vaders die rouwen’), Auke Hulst (‘De Mitsukoshi Troostbaby Company’), Donald Niedekker (‘Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost’) en Niña Weijers (‘Zelf doen’) kans op de prijs.

‘De jury koos voor een boek dat leest als een trein, maar tegelijkertijd wel het nodige van de lezer vraagt’, verklaarde Verhofstadt de beslissing van de jury. ‘Het zit barstensvol doorwrochte intertekstualiteit, stroomt over van de bewonderenswaardig ambitieuze stijlwisselingen en bevat buitengewone reflecties op het schrijverschap. Ieder afzonderlijk hoofdstuk is als een goudklompje en gezamenlijk vormen ze een literaire tour de force.’

De jury bestond uit zeven Vlaamse en Nederlandse beroepslezers. Naast Guy Verhofstadt ging het onder meer om Jozefien Van Beek, journalist en recensent voor De Standaard, en radiopresentator Wim Oosterlinck.

De Boekenbon Literatuurprijs is de opvolger van de AKO Literatuurprijs, die in 1987 voor het eerst werd uitgereikt. De bekroonde auteur wint een bedrag van 50.000 euro, die hem of haar in staat moet stellen ongestoord aan een volgend boek te werken. In 2021 nam Wessel te Gussinklo (‘Op weg naar De Hartz’) de hoofdprijs mee naar huis, in 2020 won Oek de Jong (‘Zwarte Schuur’) de Boekenbon Literatuurprijs.