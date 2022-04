Na And Then There Were None (2015), The Witness for the Prosecution (2016) en The ABC Murders (2018) adapteert de BBC andermaal een Agatha Christie-klassieker. Why Didn’t They Ask Evans? werd een passieproject voor Hugh Laurie. ‘Mijn nekharen zijn nog steeds niet gaan liggen sinds ik als kind de schoonheid van dit onontbeerlijke mysterie voor het eerst heb gevat’, aldus Laurie in Deadline. De acteur schreef en regisseerde de drie afleveringen, injecteerde die met zijn kenmerkende sardonische humor, laat acteerprestaties, decors en kostuums primeren op visuele spielerei én vertolkt zelf een bijrol. De hamvraag uit de titel wordt door een stervende man aan de voet van een klif gesteld aan domineeszoon Bobby Jones (Will Poulter). Eén ding is zeker: de reis is hier relevanter dan het antwoord.

Donderdag 5/5, BBC First, 21.00