Bestaat er zoiets als klassieke kleinkunst? Easy listening op niveau? Zo ja, dan is het te vinden op het Walden Festival. In en rond het Leopoldpark in de Europese wijk van Brussel kun je dit weekend zelf je concerten samplen uit ‘oedspelers en vioolvirtuozen, Mozart met een oosters randje, Ottomaanse dansen, barokmuziek en folk, (neo)klassiek en jazz’. En ja, net als op de popfestivals zijn er verschillende podia en tenten, en rond de weide eet- en drinkstandjes. Maar anders dan bij de luidruchtiger vrienden kun je ook binnen terecht voor wat muziek: tussen de dinosaurussen van het Natuurhistorisch Museum bijvoorbeeld, onder de monster-schilderijen van het Wiertz-museum of in de historische Solvay-bibliotheek.

Op die plaatsen overstijgt het programma al eens het lichtgevooisde eclecticisme: zo speelt Daan Vandewalle ecologisch geïnspireerde pianomuziek en brengt het Cello-octet Amsterdam nieuw werk van de Amerikaanse componist Michael Gordon.