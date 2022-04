Arnaud Desplechin is de Neymar onder de Franse filmregisseurs: een krak in dribbels, maar hij vergeet vaak te scoren. Tekenend is dat bijna al zijn films (zoals Un conte de Noël of Jimmy P.) door het festival van Cannes geselecteerd worden, maar er nooit op het palmares staan. Met Tromperie is het opnieuw prijs: het is zeker geen oninteressante verfilming van Bedrog, een semi-autobiografische roman uit het oeuvre van de grote Amerikaanse schrijver Philip Roth. Maar zonder welwillendheid en een voorliefde voor Desplechin of Roth, begin je er toch beter niet aan. Je moet ook bereid zijn te geloven dat Denis Podalydès zo charismatisch is dat Léa Seydoux haar kleren niet snel genoeg uitgetrokken krijgt. De ervaren acteur moet doorgaan voor Philip, een succesvolle Amerikaanse schrijver die in Londen een van zijn vele buitenechtelijke romances beleeft met een ongelukkig getrouwde, veel jongere actrice. Toch boeit het verbale steekspel. Uitgekiend camerawerk voorkomt het vervelende gevoel gefilmd theater te bekijken. En in een gedroomde rechtbankscène moet Philip zich tegenover een rist vrouwen verantwoorden voor zijn houding. Lekker speels en ambigue, maar niet om van wakker te liggen.

Arnaud Desplechin met Léa Seydoux, Denis Podalydès, Anouk Grinberg