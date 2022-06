Het belooft eindelijk nog eens een succesvol kwartaal te worden voor het geplaagde Netflix, want na Stranger Things keert nu ook het populaire The Umbrella Academy terug. Het tweede seizoen van de stripverfilming over een disfunctionele familie van tijdreizende superhelden was in 2020 de meest bekeken Netflix Original in zeventien landen, waaronder de VS. In deze derde jaargang komt de familie Hargreeves – zeven adoptiebroers en -zussen met een lastig karakter en elk hun eigen superkracht – oog in oog te staan met The Sparrow Academy, een verdacht goed op henzelf lijkend team van misdaadbestrijders. Verder blijft alles bij het oude, of toch bijna. Fans kennen het met actie en oneliners volgestouwde The Umbrella Academy al als veelkleurig, oneerbiedig, excentriek en bijdetijds, maar dit derde seizoen tekent voor een opmerkelijke primeur: het personage van acteur Elliot Page, die zich eind 2020 outte als transgender persoon, kwam samen met zijn vertolker uit de kast en kreeg in de reeks de nieuwe naam Viktor.

Vanaf woensdag 22/6, Netflix