Zijn ouderwetse detectives de nieuwe superhelden? Kenneth Branagh maakt zich op voor een derde Hercule Poirotfilm, Daniel Craig kreeg een fortuin om als Benoit Blanc een tweede moordmysterie op te lossen in Glass Onion: A Knives Out Mystery en nu kruipt ook ex-Batman Christian Bale in de huid van een speurneus. In The Pale Blue Eye speelt hij Augustus Landor – een wat dwaze naam hoort er kennelijk bij – die in 1830 in Amerika’s Military Academy in West Point moet achterhalen waarom een opgehangen cadet geen hart meer heeft. Om de lugubere zaak met occulte facetten op te helderen, rekent hij op de hulp van een snuggere, poëtische cadet annex literair genie: schrijver Edgar Allan Poe (een glansrol voor Harry Melling). Scott Cooper, de regisseur die Jeff Bridges aan een Oscar hielp met Crazy Heart, slaagt er niet in om deze adaptatie van een boek van Louis Bayard spannend of macaber te maken. De grote finale verrassing gaat bij gebrek aan actie de mist in. Maar door zijn rijkelijke enscenering met veel sfeerrijk kaarslicht, schilderachtige winterlandschappen, krakende houten vloeren en obscure duivelsboeken is The Pale Blue Eye wel geschikt voor een knus winteravondje thuis.

Scott Cooper met Christian Bale, Harry Melling, Charlotte Gainsbourg, Timothy Spall Vanaf vrijdag 06.01, Netflix