‘Op tv kun je geen echte verhalen vertellen. Het is fake’, antwoordt producent Albert S. Ruddy (Miles Teller) in de minireeks The Offer op de vraag waarom hij de sitcom Hogan’s Heroes verlaat voor de filmbusiness. The Offer vertelt het turbulente origin story van maffia-epos The Godfather, zoals gezien door de ogen van Ruddy (de échte Al Ruddy is uitvoerend producent van de reeks). Frank Sinatra (Frank John Hughes) wil de film saboteren omdat hij meent dat Johnny Fontane in Mario Puzo’s gelijknamige boek op hem lijkt. De maffia eist een stuk van de taart. Er zijn clashende ego’s, pijnlijke castings, moeilijke onderhandelingen en een jonge Francis Ford Coppola (Dan Fogler), Al Pacino (Anthony Ippolito) en Marlon Brando (Justin Chambers). Altijd raar om filmgoden door andere acteurs vertolkt te zien worden.

Zondag 08.01, Canvas, 22u00